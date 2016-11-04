Almanya, İsveç ve Danimarka, Türkiye maslahatgüzarlarını dışişileri bakanlıklarına çağırdı

Almanya, İsveç ve Danimarka'da dışişleri bakanları, HDP'li vekillerin gözaltına alınması üzerine ülkelerindeki Türkiye büyükelçilerini çağırarak gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türk Büyükelçiliği'ndeki en üst düzey diplomat olan maslahatgüzarı, Türkiye'de HDP'ye dönük gerçekleştirilen operasyon ve gözaltılar nedeniyle çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier tarafından çağırıldığı kaydedildi. Mahlahatgüzarın HDP'ye dönük gerçekleştirilen operasyon ve gözaltılar sebeni ile çağrıldığı belirtilirken, Steinmeier'in üst düzey Kürt siyasetçilerin gözaltına alınmasını "Türkiye'deki durumun iyice şiddetlenmesi" olarak gördüğü ifade edildi.

Danimarka

Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen da Türkiye Büyükelçisini gelişmeleri öğrenmek üzere çağırdı.

Jensen sosyal medyada yaptığı açıklamada “görüşmenin gözaltına alınan Kürt vekillerle ilgili” olduğunu açıkladı.

İsveç

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström hükümetin resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada Türkiye’deki son gelişmelerden İsveç’in kaygısını dile getirmişti.

Diğer yandan İsveç’in ana muhalefetteki Moderat Parti Dış politika sözcüsü Karin Enström Diyarbakır’daki terör saldırısını kınayıp HDP’li politikacıların gözaltı ve tutuklanmaları üzerine endişelerini dile getirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström hükümetin resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada Türkiye’deki son gelişmelerden İsveç’in kaygısını dile getirmişti.

Diğer yandan İsveç’in ana muhalefetteki Moderat Parti Dış politika sözcüsü Karin Enström Diyarbakır’daki terör saldırısını kınayıp HDP’li politikacıların gözaltı ve tutuklanmaları üzerine endişelerini dile getirdi.