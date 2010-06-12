T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya istedi, Polonya Mossad ajanını yakaladı

Mossad ajanı olduğu ve Dubai'de Hamas liderinin cinayetine karıştığı sanılan bir İsrailli Polonya'da yakalandı.

12 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail istihbarat servisi Mossad ajanı olduğu ve Dubai'de Hamas liderinin cinayetine karıştığı sanılan bir İsrailli Almanya'nın talebi üzerine Polonya'da yakalandı.


Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisinin pazartesi günkü sayısında yayımlanacak haberde, Uri Brodsky adlı kişinin, İnterpol tarafından arama emri çıkarılması üzerine, iki hafta kadar önce Varşova Uluslararası Havaalanı'na gelişinde yakalandığı belirtildi.


Almanya federal savcılık makamının bu kişi hakkında tutuklama emri çıkardığı da ifade edilen haberde, Brodsky'nin Hamas'ın silahlı kanadının kurucularından Mahmud El Mebhuh'u 19 Ocak'ta Dubai'de öldüren ekibin oluşturulmasına katıldığından şüphelenildiği kaydedildi. 


Der Spiegel'deki haberde, Uri Brodsky'nin söz konusu komandoların 2009'da Alman pasaportu almasına yardım ettiğinin sanıldığı da ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24