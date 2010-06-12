Almanya istedi, Polonya Mossad ajanını yakaladı

T24 - İsrail istihbarat servisi Mossad ajanı olduğu ve Dubai'de Hamas liderinin cinayetine karıştığı sanılan bir İsrailli Almanya'nın talebi üzerine Polonya'da yakalandı.





Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisinin pazartesi günkü sayısında yayımlanacak haberde, Uri Brodsky adlı kişinin, İnterpol tarafından arama emri çıkarılması üzerine, iki hafta kadar önce Varşova Uluslararası Havaalanı'na gelişinde yakalandığı belirtildi.





Almanya federal savcılık makamının bu kişi hakkında tutuklama emri çıkardığı da ifade edilen haberde, Brodsky'nin Hamas'ın silahlı kanadının kurucularından Mahmud El Mebhuh'u 19 Ocak'ta Dubai'de öldüren ekibin oluşturulmasına katıldığından şüphelenildiği kaydedildi.





Der Spiegel'deki haberde, Uri Brodsky'nin söz konusu komandoların 2009'da Alman pasaportu almasına yardım ettiğinin sanıldığı da ifade edildi.

