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Dünya
Deutsche Welle

Almanya İstanbul'daki Aghet konserini iptal etti

Alman Dışişleri Bakanlığı Ermeniler için bestelenen Aghet konserinin Almanya'nın İstanbul Başkonoslosluğu'ndaki gösterimini iptal etti.

25 Ekim 2016 20:16

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, önümüzdeki ay İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu'nda yapılması planlanan, Dresden Senfoni Orkestrası'nın vereceği Aghet konserinin iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, "İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu salonlarının 13 Kasım'da uygun olmadığı" belirtildi. Dışişleri Bakanlığı konser için yeni bir tarih belirlenip belirlenmeyeceği konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da davet edilmişti

Dresden Senfoni Orkestrası, 'Ermeni Soykırımı'nın 100. yıldönümü" vesilesiyle hazırladığı Aghet-Ağıt adlı konserini 13 Kasım'da İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu'nda vermeye hazırlanıyordu. Konsere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da davet edilmişti. Alman Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu davetlerin Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisi dışında yapıldığını belirtti.

Aghet daha önce de gerilime neden olmuştu

Dresden Senfoni Orkestrası'nın "Aghet" konseri Türkiye ve Almanya arasında Nisan ayında gerilime neden olmuştu. Türkiye, projeye Avrupa Birliği'ne bağlı Yaratıcı Avrupa Programı tarafından mali destek verilmesinden ve Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in de sözlü olarak destek açıklamasından rahatsız. Alman basını Türkiye’nin bu nedenle projeye mali destek sunan Yaratıcı Avrupa Programı’ndan ayrılma kararı verdiğini yazmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, HT/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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