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Dünya

Almanya, IŞİD'e karşı askeri operasyonlara katılmayacak

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Chebli, IŞİD'in daha fazla yayılmamasının özellikle Türkiye ve Arap ülkelerini yakından ilgilendirdiğini söyledi

15 Eylül 2014 20:19

Almanya'nın, terör örgütü IŞİD ile mücadelede diplomatik ve siyasi çabalara ağırlık vereceği, bu kapsamda hiçbir askeri operasyona katılmayacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sawsan Chebli, Federal Basın Merkez'indeki basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te düzenlenen Irak konulu uluslararası toplantının IŞİD'le mücadelede büyük önem taşıdığını söyledi.

 

'Türkiye ve Arap ülkelerini daha yakından ilgilendiriyor'

 

Askeri olarak yapılacakların yanı sıra bunun ötesine  geçerek siyasi olarak atılması gereken adımları ele almak gerektiğini vurgulayan Chebli, "Bu yüzden belirleyici aktörlerin Paris'te bir araya gelmiş olması önemli. Özellikle Arap ülkeleri ve Türkiye rol oynuyor.  IŞİD'in daha fazla yayılmaması onları çok yakından ilgilendiriyor. Paris'teki toplantı bunun için iyi bir çerçeve oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Almanya hükümetinin IŞİD'e karşı atılacak adımlar konusunda politikasının değişmediğini vurgulayan Chebli, "Almanya hiçbir askeri operasyona katılmayacak. Diğer alanlarda rol oynuyoruz. Iraklı Kürtlere verdiğimiz destekle önemli bir katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

 

Askeri malzeme ve silahların sevkiyatı haftaya

 

Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ingo Gerhartz da, Almanya'nın Irak'ın kuzeyine göndereceği askeri malzeme ve silahların sevkiyatının gelecek hafta gerçekleştirileceğini bildirdi.

"İlk kargonun sevkiyatı gelecek hafta, büyük olasılıkla 24 Eylül tarihinde  yapılacak. Hafta sonu 6-7 kişilik bir ekip hazırlıklar için bölgeye gitti" ifadelerini kullanan Gerhartz, 600 tonluk malzemenin söz konusu olduğunu, bunları bölgeye götürmek için birkaç uçuşa ihtiyaç olacağını kaydetti.

 

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