Almanya: İran'la nükleer anlaşma bozulursa Çin ve Rusya ile ortak tavır alırız

Alman Dışişleri Bakanı Sigmal Gabriel, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda bölgede acil bir savaş tehdidinin ortaya çıkacağı uyarısında bulundu. Gabriel, ABD'nin böyle bir adım atması durumunda Avrupa'nın İran meselesinde Çin ve Rusya'nın tarafında yer alacağını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın (14 Ekim 2017) yapacağı İran açıklaması öncesinde gerilim yükseliyor. Sol haberde yayınlanan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda İsrail tarafından yeni bir savaş tehdidi olarak görüleceğini belirtti.

Alman bakan, İran anlaşmasının çökmesi durumunda, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) gibi ülkelerin de bundan kendilerine pay çıkartarak en kısa sürede nükleer silah yapımına hız vereceklerini ileri sürdü.

Gabriel, İran anlaşmasının ABD'nin kendi iç siyasetinin oyun sahasına haline geldiği uyarısında da bulundu.