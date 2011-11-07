-Almanya, İran'a askeri operasyona karşı BERLİN (A.A) - 07.11.2011 - Alman hükümeti, İran'a yönelik olası bir askeri operasyona karşı çıkıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Andreas Peschke, Berlin'de yaptığı açıklamada, olası bir askeri operasyona karşı çıkarak, İran yönetiminin, nükleer programını açıklamaması durumunda bu ülkeye yönelik siyasi ve diplomatik baskının artırılmasından yana olduklarını söyledi. İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine karşı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu şeklindeki haberlerin spekülasyonlardan ibaret olduğunu ve bu tür konularda Alman hükümetinin açıklama yapmadığını ifade eden Peschke, ancak İran'ın nükleer programının kendilerini büyük endişeye sevk ettiğini kaydetti. Peschke, İran'ın, nükleer silahlar konusunda çalışmalar yapmadığını inandırıcı bir şekilde ortaya koyması gerektiğini sözlerine ekledi.