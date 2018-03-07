Almanya Irak'taki askeri misyonu genişletiyor

Alman Bakanlar Kurulu dünyanın altı bölgesindeki 2 bin 600 mevcutlu Alman askeri misyonlarının süresini uzattı. Alman askerleri Mali ve Afganistan'daki görevlerinin yanı sıra Suriye ve Irak'taki terör milisi IŞİD ile mücadeleye de katılıyorlar. En önemli misyonlar olan Mali, Afganistan ve IŞİD'le mücadele misyonlarında personel sayısının artırılması ya da coğrafi görev alanının genişletilmesi kararlaştırıldı. Bakanlar Kurulu kararının Federal Meclis'te onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Karara göre Afganistan'daki Alman askerlerinin sayısı 980'den bin 300'e kadar çıkartılabilecek. Afganistan misyonunun NATO misyonunun tamamlandığı 2013 yılında sona ermesi öngörülüyordu.

Afganistan'daki durumun kötüye gitmesi nedeniyle misyonun genişletilmesine karar verildiğini açıklayan Savunma Bakanı Ursula von der Leyen on yıllardır savaş ve teröre sahne olan Afganistan'da durumun normale dönmesi için sabırlı davranmak zorunda olduklarını söyledi.

En tehlikeli görev bölgesi: Mali

Alman silahlı kuvvetlerinin şimdiye kadarki en kapsamlı ve en tehlikeli görev bölgesi olan Batı Afrika ülkelerinden Mali'deki Birleşmiş Milletler misyonuna katılan Alman askerlerinin sayısının bin 100'e kadar çıkarılması mümkün olacak. Mali'nin kuzeyi 2012 yılındaki askeri darbenin ardından İslamcı ve diğer terör örgütlerinin eline geçmiş ve bu gruplar Fransa'nın yoğun askeri müdahalesiyle bölgeden sürülebilmişti. Şimdiye kadar 100'den fazla barış gücü askerinin öldüğü ve Alman birliklerinin bulunduğu Mali'nin kuzeyinde devamlı saldırılar düzenleniyor.

Peşmerge yerine Irak ordusuna eğitim

IŞİD ile mücadele kapsamında Irak ordusuna verilen eğitime katılan Alman askerlerinin sayısı azaltılacak olmakla birlikte misyonun coğrafi kapsamı genişletilecek. Şimdiye kadar sadece kuzeydeki Kürtlere eğitim veren Alman askerleri bundan böyle bütün Irak'ta hükümet kuvvetleri için görev yapacak. Ürdün'de üslendirilen Alman Tornadolarının keşif uçuşları da devam edecek. Alman Yeşiller partisi, Anayasada belirtilen ‘karşılıklı kolektif güvenlik sistemi' kapsamında yapılmadığı gerekçesiyle Alman askerlerinin IŞİD ile mücadeleye katılmasına karşı çıkıyor. Yeşiller "karşılıklı güvenlik sisteminin" sadece Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletlerin yetki alanına girdiği görüşünü benimsiyor. IŞİD karşıtı koalisyona 71 ülke katılıyor.

Yeşiller Irak misyonuna karşı

Alman ordusuna Irak'ta verilen görevin devletler hukukuna uygun olduğunu belirten Savunma Bakanı von der Leyen ise Alman birliklerinin Irak hükümeti tarafından ülkeye çağrılmış olup AB, BM ve NATO ile birlikte görev yaptığını söyledi. Malzeme yetersizliği nedeniyle Alman birliklerinin görevi yerine getiremeyeceği iddiasını da geri çeviren Savunma Bakanı, Almanya'nın savunma bütçesini arttırması gerektiğini dile getirdi. Ursula von der Leyen yeni kabinede de savunma bakanı olarak görev yapacak.

Alman ordusunun eleştirel askerleri forumundan Florian King ordunun teçhizat açığı olduğunu belirterek, "Almanya'nın askerlerini yurt dışındaki görev bölgelerine nakledecek uçak sıkıntısı çektiğini, personel ve malzeme sıkıntısı nedeniyle Alman ordusunun neredeyse görevini yapamayacak duruma geldiğini" söyledi.

Alman asker sayısının 650'ye çıkarılacağı Akdeniz'deki deniz yollarının güvenliğini sağlama misyonuyla Güney Sudan ve Sudan'daki görevlerin süresi de Bakanlar Kurulu tarafından uzatıldı. Almanya 14 uluslararası misyona toplam 3 bin 600 askerle katılıyor.

DW, dpa/AG, BK

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