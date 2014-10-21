Almanya Irak'a yardımları artırdı



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier bu paranın mülteci kamplarına, çadır, soba, battaniye ve kışlık giyeceğe harcanacağını söyledi.

Alman yardımlarının bir bölümü de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yardım çalışmalarında kullanılacak.

Irak'taki mültecilerin hayat şartlarının daha da zorlaştığını belirten Almanya Dışişleri Bakanı mültecilerin yakalaşan kış soğuğundan korunabilmeleri için elden gelenin yapılması gerektiğini söyledi.

Sayıları 1 milyon 800 bini bulan Irak'taki mültecilerin yaklaşık yarısı kuzeydeki Kürt özerk bölgesine sığınmıştı.