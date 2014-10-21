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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Irak'a yardımları artırdı

Almanya, Irak’a yapılacak yardımları 20 milyon euro arttırarak 65 milyon euroya çıkardı.

21 Ekim 2014 19:46


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier bu paranın mülteci kamplarına, çadır, soba, battaniye ve kışlık giyeceğe harcanacağını söyledi.

Alman yardımlarının bir bölümü de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yardım çalışmalarında kullanılacak.

Irak'taki mültecilerin hayat şartlarının daha da zorlaştığını belirten Almanya Dışişleri Bakanı mültecilerin yakalaşan kış soğuğundan korunabilmeleri için elden gelenin yapılması gerektiğini söyledi.

Sayıları 1 milyon 800 bini bulan Irak'taki mültecilerin yaklaşık yarısı kuzeydeki Kürt özerk bölgesine sığınmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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