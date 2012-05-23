Almanya intihar eden kaleci için yasta

Alman milli takımının ve Hannover 96 kulübünün kalecisi olan 32 yaşındaki Enke, önceki gün bir trenin altına atlamıştı.

Eşi Teresa Enke, kocasının depresyon geçirdiğini ancak bu yıl evlat edindikleri kızları ellerinden alınır korkusuyla bunu açıklayamadığını söylüyor.

Robert Enke'nin kızı Lara bundan üç yıl önce, henüz iki yaşındayken az rastlanan bir kalp hastalığından ölmüştü.

Enke ve eşi Mayıs ayında bir bebek evlat edinmişti.

2003'ten beri depresyonla boğuştuğu ve ardında bir intihar notu bıraktığı söylenen kalecinin intiharı, Almanya'da şok etkisi yarattı.

Dün gece düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi, sessizce Enke'nin kaptanı olduğu Hannover 96 kulübünün stadyumuna yürüdü.

Hayranları stadyuma çiçekler bırakıp mumlar yaktı.



Maç iptal



Halen bir dostluk maçı için Şili'de bulunan Alman milli takımı da bu maçı iptal etti.

Milli Takım Direktörü Oliver Bierhoff, ekibinin şokta olduğunu ve duygularını ifade edecek kelime bulamadığını söyledi.

Hannover Kulübü Başkanı Martin Kind de duygularını "Bu gerçek bir felaket, hala anlayamıyorum." sözleriyle ifade etti.

Ünlü Alman futbolcu Franz Beckenbauer ise Bild gazetesine "Kaybımız büyük, üzüntüm sonsuz. Böyle bir haber aldığınızda, diğer sorunların hiçbirinin önemi kalmıyor." dedi.

14 yıllık profesyonel futbol hayatında Carl Zeiss Jena, Borussia Mönchengladbach, Benfica, Barcelona, Fenerbahçe ve Tenerife'in formalarını giyen Robert Enke, son olarak Hannover 96'nın kalesini koruyordu.

Deneyimli kaleci Fenerbahçe'de iki hafta gibi kısa bir süre kalmış, uyum sağlayamadığı gerekçesiyle sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

29 yaşından beri Alman milli takımında da oynayan Enke, geçen yıl Jens Lehmann uluslararası kariyerine son verdiğinden beri baş kaleciydi.

Almanya'nın son dört maçında viral bir hastalık yüzünden sahaya çıkmadığı açıklanan Enke, hafta sonunda maçlara geri dönmüştü.

(BBC Türkçe)