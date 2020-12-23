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Dünya

Almanya İngiltere’ye 80 ton meyve ve sebze gönderiyor

23 Aralık 2020 19:38

Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketi, mutasyona uğradığı belirtilen Koronavirüs nedeniyle İngiltere’ye 80 ton meyve ve sebze gönderiyor.

İngiltere’de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür Koronavirüs (VUI-202012/01) sonrası,  Avrupa alarma geçti ve birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurdu. Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluştu. Ülkede devam eden gıda kıtlığı korkusu nedeniyle Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketinin, İngiltere’ye 80 ton meyve ve sebze göndereceği belirtildi. İngiliz medyası, Lufthansa havayolu şirketinin marul, karnabahar, brokoli, çilek ve turunçgilleri İngiltere'ye taşıyacağını ve özel kargo uçuşları düzenlemeyi düşündüğünü duyurdu.

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