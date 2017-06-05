Almanya İncirlik’ten çekilmeye hazır olduğunu açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Ankara’da Türk mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme, Berlin'de geniş yankı buldu. Türkiye ile Almanya arasında İncirlik krizine çözüm bulunamaması üzerine farklı partilerden Alman siyasetçiler İncirlik’ten çekilme konusunda aynı görüşü paylaşıyor.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Berlin’de yaptığı açıklamada, Alman askerlerinin İncirlik’ten Ürdün’e aktarılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti. “IŞİD’e karşı yürütülen mücadelede İncirlik’in uygun bir hava üssü” olduğunu belirten Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Bakan von der Leyen, “Ancak vekillerimizin askerleri ziyaret etmesine izin verilmemesi kabul edilebilir değil” şeklinde konuştu. Bakan von der Leyen, federal hükümetin konuyla ilgili kararı Çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısında vereceğini söyledi. Bakan, Ürdün’ün Azrak kentindeki hava üssünün İncirlik’e eş değer bir seçenek olduğunu belirtti.

Hristiyan Birlik askerlerin çekilmesinden yana

Ankara'daki görüşmeden sonuç alınamamasını değerlendiren Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de, “Şimdi federal hükümetin görevi, Almanya’nın Türkiye’de Tornado keşif uçakları konuşlandırmasıyla güvenlik ve dış politika alanlarında izlediği hedeflerin, başka bir yerden de herhangi bir kısıtlama olmaksızın yerine getirilip getirilmeyeceği konusunda federal meclise bilgi vermektir” dedi. Hristiyan Demokrat Birlik partili Röttgen, Spiegel Online haber portalına yaptığı açıklamada, aynı değerde başka bir seçenek olduğu takdirde, Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilerek başka bir yerde konuşlandırılmasının “doğru bir karar” olacağını söyledi.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Alman Meclis Grubu Savunma Politikaları Sözcüsü Henning Otte ise “İncirlik'te askeri açıdan koşullar iyi olsa bile, Hristiyan Birlik için İncirlik’ten çekilmemiz gerektiği son derece açık” şeklinde konuştu. Otte, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Çarşamba günü yapacağı Bakanlar Kurulu toplantısında ilgili kararı vermesi gerektiğini söyledi.

Sosyal Demokratlar İncirlik’ten çekilmek istiyordu

İktidar partilerinden Hristiyan Birlik ise İncirlik konusunda karar vermek için Dışişleri Bakanı Gabriel’in Türkiye’de yapacağı görüşmelerin sonucunu beklemek istiyordu. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu, geçen hafta Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesini talep etmişti.

Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Niels Annen, Spiegel Online’a verdiği demeçte, “şimdi sonuç ortada olduğuna göre, federal meclisin önümüzdeki hafta Alman askerlerinin çekilmesi kararını alabilmesi için, Hristiyan Birlik partilerinin bu konudaki engellemelerine son vermesi” gerektiğini söyledi.

Sosyal Demokrat Partili Rainer Arnold da Alman hükümetinden askerlerin İncirlik’ten çekilmesi için bir an önce harekete geçmesini talep etti. Arnold, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İncirlik’te konuşlandırılan ve havada yakıt ikmali yapabilen uçakların iki hafta içinde başka bir yere aktarılabileceğini söyledi. Ancak Tornado keşif uçaklarının başka bir üste konuşlandırılması için yaklaşık sekiz haftaya ihtiyaç olacağını belirten Arnold, Ürdün’ün Kıbrıs’tan daha avantajlı olduğunu ifade etti.

Muhalefet de tepkili

Muhalefet partilerinden siyasetçiler de Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesi gerektiğini savunuyor. Sol Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger, “Türk hükümetinin bu onur kırıcı tutumu karşısında Alman askerlerinin İncirlik’ten derhal çekilmesi gerektiğini” söyledi.

Yeşiller partili milletvekili ve Alman Meclis Başkan Vekili Claudia Roth da İncirlik konusunda çözüm bulunamaması konusuna sert sözlerle tepki gösterdi. Roth, “Türk hükümetinin belirsiz bir süre için artık sıkı bir ortak, stratejik ve askeri bir ortak olamayacağını” söyledi. Türk-Alman ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesini isteyen Roth, Türkiye’ye silah ihracaatına da son verilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin Alman vekillerin İncirlik Üssü’nde konuşlandırılmış Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi Ankara-Berlin hattında gerilime yol açmıştı. Türkiye bu kararına gerekçe olarak 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantısı bulunduğunu iddia ettiği subay ve diplomatların Almanya’ya iltica etmesini göstermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa, JD/CÖ