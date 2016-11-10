Almanya İncirlik’teki askerlerinin görev süresini uzattı

Adana’daki İncirlik Üssü’nde konuşlandırılan Alman birliğinin görev süresi koalisyon partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oyları ile kabul edildi.

Yaklaşık 250 Alman askerinin görev yaptığı İncirlik Üssü’nde Alman ordusuna ait 6 adet Tornado tipi keşif uçağı, bir yakıt ikmal uçağı bulunuyor. Fransa’da geçen yıl yaşanan terör saldırılarının ardından IŞİD’e karşı başlatılan uluslararası mücadelede yer alan Alman birliği, Irak ve Suriye'de keşif uçuşları ve havada yakıt ikmali konusunda katkı sağlıyor. Yapılan oylama ile birlikte Alman askerlerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar İncirlik’teki görevine devam etmesi öngörülüyor.

Ayrıca NATO’nun Almanya’dan talep ettiği AWACS savaş uçaklarının İncirlik’e gönderilmesine de onay verildi. Alman askerlerinin IŞİD'e karşı görev yapacak erken uyarı sistemli AWACS keşif uçaklarında görevlendirilmesi planlanıyor. AWACS keşif uçakları NATO'nun İncirlik Üssü'nden kalkacak.

Hararetli tartışmalar

Alman Meclisi’nde yapılan oylama öncesinde haretli tartışmalar yaşandı. Alman Meclisi Sosyal Demokrat Parti Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Annen, bu misyonun Türkiye için yürütülmediğini vurgulayarak, Alman askerlerinin uluslararası terörizmle mücadeleye destek verdiğini söyledi. Annen, İncirlik Üssü’ndeki Alman askerlerinin görevinin “Almanya’nın güvenliğinin sağlanması” için gerekli olduğuna dikkati çekti.

Annen’in ardından söz alan Alman Meclisi Sol Parti Grubu Savunma Politikaları Sözcüsü Alexander Neu partisinin Alman askerlerinin İncirlik Üssü’nde görev yapmasına karşı olduğunu, bu nedenle görev süresinin uzatılmasına da onay vermediğini açıkladı. Alman hükümetinin İncirlik Üssü’nde Alman askerleri için yeni tesisler inşa etme planlarını eleştiren Neu, "para olmadığı gerekçesiyle Almanya’daki okulların tavanları dökülürken, Alman hükümeti Erdoğan rejimine vergilerden elde edilen 60 milyon euronun verildiğini” söyledi. Neu’un konuşması sırasında argo bir ifade kullanması ise milletvekilleri arasında tepki topladı.

Milletvekillerinin İncirlik Üssü’nü ziyareti

Neu ayrıca Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü’nde görev yapan birliği istediği zaman ziyaret edebilmesini gündeme getirdi.

Alman Meclisi’nin 2 Haziran’da aldığı Ermeni soykırımını tanıyan kararın ardından Türk hükümeti, Alman milletvekillerinin İncirlik’i ziyaret etmesine izin vermemişti. Yaklaşık 3 ay süren krizin ardından Alman hükümetinin kararın bağlayıcı olmadığını açıklamasıyla Türkiye de milletvekillerinin ziyaretine yeşil ışık yakmıştı. Böylelikle Alman Meclisi Savunma Komisyonu’ndan bir heyet ekim ayının başında İncirlik Üssü’ndeki Alman birliğini ziyaret etmişti. Heyet üyeleri, bu iznin bir istisna olmaması gerektiğine dikkati çekmişti. Hatta Sosyal Demokrat Parti, eğer ziyaret izni sürekli olmazsa, İncirlik’teki Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasına onay vermeyebileceklerini gündeme getirmişti. Ancak bu ziyaretten birkaç hafta sonra Sol Parti milletvekili Jan van Aken’ın İncirlik Üssü’ne gitmesine Türk hükümeti tarafından izin verilmedi.

Ancak Alman hükümetinin sunduğu ek protokol ile Sosyal Demokrat Parti’nin endişeleri giderildi. Bu protokolde, hükümetin Alman vekillerin İncirlik Üssü’nü ziyaret edebilmesi için gereken çabayı göstereceği vurgulanıyor. Alman Meclisi Sosyal Demokrat Parti Grubu Savunma Politikaları Sözcüsü Rainer Arnold, yaptıkları tartışmalar sonucunda oluşan protokokolün “akılcı” olduğunu söyleyerek ayrıca Alman hükümetinin İncirlik Üssü’ne alternatif yerler arayacağına dair söz verdiğini dile getirdi. Sosyal Demokrat Parti, Türkiye’deki gelişmeler nedeniyle İncirlik Üssü’ne seçenek olabilecek üslerin gözönünde bulundurulmasını talep etmişti.

Yeşillerden "hayır” oyu

Yeşiller Partisi de oylamada “hayır” oyu kullandı. Alman Meclisi Yeşiller Grubu Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour, "IŞİD ile askeri yöntemlerle yok etmek mümkün olmasa da, askeri yöntemlerle durdurulabilir ancak bu misyon buna katkı sağlamıyor” şeklinde konuştu. Türkiye'nin bölgedeki politikasını eleştiren Nouripour, “Türkiye’nin bir NATO ülkesi olarak ABD’nin destek verdiği Kürtleri bombalamasının” üzerinde konuşulması gereken bir konu olduğunu söyledi. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere işaret eden Nouripour, Alman Tornado keşif uçaklarının topladığı verilerin Türkler tarafından ne ölçüde kullanıldığının da ayrı bir soru olduğunu ifade etti.

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DW/dpa/JD/HS