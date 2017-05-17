Almanya İncirlik’e alternatif üs arayışında

Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik'i ziyaretine izin vermemesi üzerine Berlin, IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda yer alan Alman askerlerinin konuşlandırılabileceği yeni üs olasılıklarını araştırıyor. Bu çerçevede, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'ın hafta sonu Ürdün'ü ziyaret edeceği bildirildi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan von der Leyen, Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada "Ürdün'de bir yandan yerinde incelemelerde bulunurken diğer yandan da Kral Abdullah ile görüşeceğim. Bu konuyu ele alacağımız, yapılması gereken ilk görüşme olacak” dedi. Von der Leyen, federal Alman Meclisi'nin Savunma Komisyonu'nda konuyla ilgili oturumun ardından yaptığı açıklamada, Salı günü incelemelerde bulunacak bir heyetin Ürdün'e gittiğini söyledi.

Savunma Bakanı von der Leyen Alman askerlerinin konuşlanabileceği diğer bir yer olarak Kıbrıs'ın da seçenekler arasında bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye ile görüşmeler sürüyor

Alman Bakan ancak Alman askerlerinin İncirlik'te göreve devam etmesi konusunda "Türk hükümeti ile hâlâ görüşmelerin sürdüğüne dikkat çekmek istediğini” vurguladı. Von der Leyen, önümüzdeki hafta görüşmelerin sonucuna ilişkin federal meclise bilgi verileceğini de sözlerine ekledi.

Der Spiegel'in haberine göre von der Leyen'ın Ürdün ziyareti önceden planlanmıştı. Burada bir ekonomi konferansına katılacak olan von der Leyen'ın aynı zamanda Alman askerlerinin konuşlandırılabileceği üs konusunda da incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

Daha önce de kriz yaşanmıştı

Türkiye'nin, Adana'daki İncirlik hava üssünde IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda görev yapan federal ordu askerlerinin Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesine izin vermediği Pazartesi günü ortaya çıktı. Türkiye buna gerekçe olarak Almanya'nın Türk subaylarına iltica hakkı tanımasını gösteriyor.

Alman Federal Meclisi tarafından Ermeni soykırım tasarısının kabul edilmesinin ardından da Türkiye Alman vekillerin İncirlik'teki askerleri ziyaretine uzun süre izin vermemişti. Kriz Alman Federal Meclisi Savunma Komisyonu'ndan bir heyete geçen sonbaharda ziyaret izni verilmesiyle aşılmıştı. IŞİD'e karşı oluşturulan uluslar arası koalisyona keşif ve lojistik destek sağlayan İncirlik'teki Alman birliğinde yaklaşık 260 asker görev yapıyor.

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dpa/AFP, JD/HT