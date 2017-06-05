Almanya, İncirlik Üssü'nden çekiliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik Üssü'nden çekileceklerini açıkladı.

Alman Bakan, "Çekilme bu hafta ya da gelecek hafta" dedi.

Çarşamba günü parlamentoda

Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, İncirlik konusunu hükümetin Çarşamba günü görüşeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Ankara ziyaretinde istenilen sonucun alınamaması üzerine açıklama yapan Von der Leyen, “Bundan sonra nasıl hareket edileceğini çarşamba günü bakanlar kurulu toplantısında konuşup değerlendireceğiz” dedi.

Çarşamba günü İncirlik kararının alınacağını kaydeden Alman Savunma Bakanı, “Askerlerin başka bir yere kaydırılmasına hazırız” diye konuştu.

Kesin gözüyle bakılıyor

Alman basını ise, son gelişmeler ışığında İncirlik’ten çekilme kararının Federal Parlamento’da alınmasının kesin olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

Gabriel - Çavuşoğlu görüşmesi

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki görüşmede, İncirlik krizi çözülemedi. Gabriel, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gerekeceğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman heyetinin İncirlik Üssü'nü ziyaret talebiyle ilgili olarak, İncirlik ziyaretinin değil ancak Konya'daki NATO Üssü'nün ziyaretinin mümkün olduğunu söylemişti.

Çavuşoğlu "İlerde şartlar oluşur ortak adımlar atılırsa İncirlik de mümkün olabilir" diyerek şu anda şartların Alman heyetin ziyareti için uygun olmadığının altını çizmişti.

Alman bakan Gabriel ise askerlerin bu durumda üsten başka bir yere kaydırılmasını Türkiye'nin anlaması gerektiğini söylemişti.

Bakan, Alman tarafının İncirlik konusunu sürekli bir çatışma hususu yapmak istemediğinin altını çizmişti.

Gabriel şu anda bir ziyaretin "iç siyaseten mümkün olmaması" dolayısıyla üzüntü duyduğunu aktarmıştı.