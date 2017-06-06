Almanya: İncirlik Üssü'nden askerleri taşımak, IŞİD'e karşı mücadeleyi etkileyecek

Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya’nın İncirlik Üssü’nde konuşlu askerlerini başka yere taşımasının uluslararası koalisyonun IŞİD’e karşı mücadelesini etkileyeceğini söyledi.

IŞİD'e karşı mücadelede iyi bir hava üssü

İncirlik’in IŞİD’e karşı mücadelede iyi bir hava üssü olduğunu belirten Von der Leyen, Alman parlamenterlerin İncirlik’te bulunan askerleri ziyaret izni verilmemesinin ise, "kabul edilemez" olduğunu yineledi. İncirlik’ten çekilme konusunun yarın (Çarşamba) Alman Hükümeti tarafından değerlendirileceğini vurgulayan Savunma Bakanı Leyen, Alman ordusunun çekilme konusuna hazırlıklı olduğunu söyledi.

İncirlik'e alternatif Azrak kenti

Ürdün’ün Azrak kentindeki hava üssünün İncirlik’in alternatifi olduğunu dile getiren Alman bakan, İncirlik’ten çekilmenin zaman alacağına dikkat çekti. Von der Leyen,” İncirlik’ten Ürdün’e 280 askeri kaydırmak zaman alacaktır. En az 200 konteyner, 10 bin ton materyalin taşınması gerekiyor. Bu bizim IŞİD’e karşı mücadelede keşif uçuşlarımızın ve hava ikmal desteğimizin kesilmesi anlamına gelir. Bu kesintinin mümkün olduğunca kısa sürmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. (DHA)