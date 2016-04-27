Almanya, İncirlik Üssü’nde yeni birlik ve tanklar istiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ziyaretinin ardından, Ankara ile Berlin, Almanya Hava Kuvvetleri’ne bağlı unsurların Adana İncirlik Üssü’nde uzun soluklu görev yapması konusunu değerlendirmeye aldı.

Habertürk’ün haberine göre, uzlaşma sağlanırsa 6 ay içerisinde 400 Alman askeri ile ilave tanker ve keşif uçakları İncirlik’te konuşlandırılacak.

Berlin yönetimi İncirlik Üssü’ne yaklaşık 70 milyon Euro’luk yatırım yapmaya hazırlanıyor. Almanya İncirlik’te, DAEŞ (İŞID) ile mücadele kapsamında halen 200 asker ile Tornado tipi 6 keşif uçağı bulunduruyor.