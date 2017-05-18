Almanya İncirlik krizinde ABD'yi devreye sokmak istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile uzun süredir devam eden İncirlik krizini, ABD temasları sırasında gündeme taşıdı. Gabriel, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmede, Türk hükümetinin İncirlik Üssü'nün ziyaret edilmesine izin vermesi konusunda ABD'den destek istedi.

Çarşamba günü ABD'yi ziyaret eden Alman Bakan, Tillerson ile bir saate yakın yaptığı görüşmede Ankara-Berlin hattındaki İncirlik Üssü gerilimini de görüştü. Gabriel görüşmenin ardından, "Amerikalıların da, şimdikinden farklı ilişkilerimiz olması için Türk tarafıyla konuşacak imkânları kullanacağı görüşündeyim" diyerek, ABD'den konuya dair destek istediğini ifade etti.

Gabriel açıklamasında ayrıca, böylesi konularda baskı altına alınamaması gerektiğini belirttiği NATO ortakları Almanya ile Türkiye arasında, "diğerlerinden farklı" ilişkiler yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ikinci defa 'vize' vermedi

Türk hükümeti ikinci kez Alman parlamanterlerin İncirlik Üssü’nde bulunan yaklaşık 260 Alman askerini ziyaret etmesine izin vermedi. Türk hükümetinin bu defa, Almanya'nın NATO'ya bağlı Türk subaylarının iltica başvurularını kabul etmesi nedeniyle Alman vekilleri kapıdan çevirdiği belirtiliyor. İlk ziyaret talebi de Federal Meclis'teki “Ermeni soykırımı” kararı nedeniyle reddedilmişti.

Türk hükümetinin Alman vekillerin ziyaretine izin vermemesi sonrası uzun süredir tüm partilerden siyasiler arasında, İncirlik'teki Alman askerlerin farklı bir üsse kaydırılmasına yönelik sesler yükselmeye devam ediyor.

Ankara ile yaşanan son 'İncirlik' krizinin ardından Federal Hükümet, farklı üs arayışında olduğunu ve alternatif olarak Ürdün'deki üssün değerlendirildiğini açıkladı.

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Dpa/AFP/GA/CÖ