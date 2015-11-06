Almanya iltica işlemlerini hızlandırıyor



Almanya'da koalisyon partilerinin liderleri sığınmacı krizinin çözümüne yönelik önlemler içeren ‘iltica paketi‘ üzerinde uzlaştı. Sığınmacıların Almanya'ya girişlerini daha iyi kontrol etmeyi ve iltica başvuru sürecini hızlandırmayı hedefleyen paket, sığınmacılar için kayıt merkezleri kurulması, ikamet bölgesi ile ilgili kısıtlamalar ve sığınmacıların dil ve entegrasyon kursu masraflarına katılımı gibi önlemler içeriyor.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik partisi Genel Başkanı Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve Hristiyan Sosyal Birlik partisi Genel Başkanı Horst Seehofer'in üzerinde uzlaştığı paket, başvurularda karar sürecinin büyük ölçüde hızlandırılmasını öngörüyor.

En fazla üç hafta içinde tamamlanacak

Başbakan Merkel toplantı sonrasında yaptığı açıklamada iltica prosedürünün bütün olarak hızlandırılacağını, işlemlerde Almanya'da iltica başvurusunda bulunanlar için havaalanlarında geçerli olan prosedürün örnek alınacağını bildirdi. Hızlandırılmış işlemlerin üç hafta içinde sonuçlandırılması hedefleniyor.

Merkel, Almanya'da kalma şansı yüksek olmayan başvuru sahipleri için idari işlemlerin bir hafta içinde, başvuru sahiplerinin ret kararına karşı temyize gitmeleri durumunda hukuki sürecin de iki hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Balkan ülkelerini ilgilendiriyor

Merkel'in açıklamasına göre hızlandırılmış prosedür Batı Balkan ülkeleri gibi ‘güvenli ülke‘ olarak sınıflandırılan ülkelerden gelen kişileri, Almanya'ya yeniden giriş yapmaları engellenmiş kişileri, ayrıca daha önce başvuruda bulunmuş ya da geçerli kimlik belgeleri olmayan kişileri de kapsayacak. Bu durumdaki kişiler için Almanya çapında üç ila beş kayıt merkezi oluşturulacak ve bu merkezler başvuruları hızlı bir şekilde karara bağlayacak. Başvuruları ret edilenler kayıt merkezlerinden doğrudan ülkelerine gönderilecek.

Kayıt merkezindekiler için ikamet sınırlaması da sertleştiriliyor. Bu kişiler sadece bulundukları bölgeden sorumlu yabancılar dairesinin yetki alanında bulunabilecek. Bu kurala aykırı davrananlar için yaptırımlar da sertleştiriliyor. Merkel, zorunlu ikamet bölgesi dışına çıkanların sosyal yardımlardan yararlanma hakkını kaybedeceğini ve iltica başvurusunun askıya alınacağını, ikinci ihlalde derhal sınırdışı uygulanacağını açıkladı.

Tek tip kimlik ve veri bankası

Başbakan Merkel ayrıca sığınmacılarla iltica başvurusunda bulunan kişilere tek tip bir kimlik belgesi verileceğini, sadece bu belgeye sahip olanların hizmetlerden yararlanabileceğini açıkladı. Kayıt merkezlerinde kayıtlı olmak ve bu kimliğe sahip olmak, iltica başvurusunda bulunmak ve sosyal hizmetlerden yararlanmak için önkoşul sayılacak.

Merkel'in açıklamasına göre ayrıca farklı devlet kurumlarının başvuru sahipleri ile ilgili hızlı bilgi sahibi olabilmesi için bir veri bankası da oluşturulacak. Ayrıca sosyal yardımdan yararlanan sığınmacılar dil ve entegrasyon kurslarına bir miktar katkıda bulunmak zorunda olacak.

Merkel ve Gabriel tüm bu önlemlerin yanı sıra kaçışın nedenlerine karşı mücadele, AB'nin dış sınırlarının daha iyi korunması ve transit ülke Türkiye ile diyaloğun büyük önem taşıdığını vurguladılar.