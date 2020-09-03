Almanya ilk 'yeşil tahvil'ini ihraç etti

Almanya’nın ilk "yeşil tahviline" 30 milyar euroluk (35,6 milyar dolar) talep geldi. Almanya’nın yeşil hazine tahvilleri, geleneksel tahvillere kıyasla 1 baz puan daha fazla faizi işaret etti.

Yeşil tahvil nedir?

Yeşil tahviller, kamu kesimi, özel sektör veya çok taraflı kuruluşlar tarafından iklim dostu projeler ile çevre projelerini finanse etmek amacıyla çıkarılan borçlanma araçları olarak tanımlanıyor.

Türkiye’de TSKB, uluslararası piyasalarda “yeşil/sürdürülebilir tahvil” ihracını gerçekleştiren ilk Türk bankası olmuştu.

Temmuz ayında da Vestel yeşil tahvil ihracı yapmıştı. Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği’nin (International Capital Market Association-ICMA) Yeşil Tahvil Prensipleri’ne uygun olarak yapılan ihraç, 100,5 milyon TL tutarında, 1 yıl ve 2 yıl vadeli iki alternatifle yatırımcılara sunulmuştu.