Almanya ilişkilerde normalleşme imkanı arıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile yaşanan İncirlik krizinde çözüm bulabilmek için son bir girişimde bulunmak üzere pazartesi günü Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Gabriel, Türkiye ziyareti öncesinde bugün St. Petersburg'da yaptığı açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerin yeniden normalleşmesi için imkanlar arıyoruz” dedi.

Gabriel, "Türkiye temaslarında ele alınacak konulardan birinin, Alman vekillerin İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etme hakkı” olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı, Alman vekillerin İncirlik'te görevli 250 Alman askerini ziyaret etmesine izin verilmemesini federal hükümetin kabul edemeyeceğini vurguladı.

Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel ile çevirmen Meşale Tolu'ya atıfta bulunan Bakan Gabriel, "Türkiye ile Almanya arasında halen sıkıntı yaratan başka konuların da mevcut” olduğunu belirterek, Alman gazetecilerin tutuklu olduğunu hatırlattı.

Gabriel, Türkiye için de Almanya ile ilişkilerin önemli olduğuna işaret etti. “Ekonomik alanda işbirliğinin de Türkiye'nin menfaatine olduğunu” belirten Gabriel, "normalleşme yolunda ilk adımları atma imkanlarını arıyoruz” şeklinde konuştu.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Şubat ayı sonunda Türkiye'de tutuklanması da Ankara-Berlin hattında sıkıntı yaratıyor.

Alman hükümeti Deniz Yücel'in serbest bırakılması çağrısında bulunuyor, Türkiye ise “terör propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle” suçlanan Deniz Yücel'in serbest bırakılmasına karşı çıkıyor.

Alman yetkililer Tolu ile görüştü

Bunun yanı sıra Etkin Haber Ajansı çevirmeni Alman vatandaşı Meşale Tolu'nun da tutuklanması Almanya'da tepki topladı.

Alman hükümetinin girişimleri sonucunda, Türk hükümeti Alman yetkililerin Meşale Tolu ile görüşmesine izin verdi. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerinin cuma günü Tolu ile tutuklu bulunduğu Çorlu Cezaevi'nde bir buçuk saat görüşebildiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu şartlar altında Tolu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

İncirlik'e ziyaret izni verilmemişti

Alman Federal Meclisi Savunma Komisyonu'ndan bir heyetin, İncirlik Hava Üssü'nde konuşlandırılan Alman askerlerini ziyaretine izin verilmemesi Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliği tırmandırmıştı.

Türkiye, Alman vekillere ziyaret izni verilmemesine gerekçe olarak 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantısı bulunduğunu iddia ettiği diplomat ve subaylara Almanya'da iltica hakkı verilmesini göstermişti.

İncirlik'te görev yapan Alman askerleri IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona keşif amaçlı ve lojistik destek sağlıyor.

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Reuters/dpa, JD/GA