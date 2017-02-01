"Almanya ile yeni İncirlik krizi kapıda"

Türkiye’nin Tornado keşif uçakları ile Irak ve Suriye’de çekilen fotoğrafların tamamına erişim sağlanması için baskı yaptığı iddia edildi.

Spiegel Online’nin haberine göre bu fotoğraflar daha çok Rusya’nın işine yarayacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye gezisine hazırlanırken Ankara ve Berlin arasında yeni bir İncirlik krizi daha yaşanıyor.

Spiegel Online’nin elde ettiği bilgilere göre, "Türkiye İncirlik’ten her gün havalanan Alman Tornado keşif uçaklarının çektiği fotoğrafların hepsini görmek için tehdide varan derecede baskı yapıyor."

Şu ana kadar Almanya söz konusu fotoğrafları Türkiye’ye, Kürtlere karşı yürüttüğü savaşta kullanmasın diye sansürleyerek veriyordu.

Kürtleri Suriye ve Irak’ta IŞİD ile mücadelede önemli bir aktör olarak gören Berlin, bu çekincesini yazılı olarak da belirlemişti.

Der Spiegel haberinde, Türkiye’nin yüksek rütbeli subaylarının Alman diplomatlarını, keşif uçaklarının çektiği fotoğraflarının hepsine erişim sağlanmazsa, tornado uçaklarının İncirlik’te üstlenmesine izin vermemekle tehdit ettiği iddia ediliyor.

İncirlik’te Almanya’nın 2016 baharından bu yana altı tornado keşif uçağı bulunuyor. Uçakların çektiği fotoğraflar ABD tarafından yönetilen uluslararası IŞİD ile mücadele koalisyonu çerçevesinde kullanılıyor.

Fotoğraf yoksa yatırım da yok

Ayrıca Ankara ile Berlin arasındaki tartışmayı belgeleyen Alman Büyükelçiliği’nin yazdığı raporda, Genelkurmay’ın dış ilişkilerinden sorumlu Tuğgeneral Hüseyin Duman’ın 20 Şubatta düzenlenen yeni yıl resepsiyonunda, keşif fotoğraflarının doğrudan Türkiye’ye aktarılmaması durumunda Almanya’nın İncirlik’te planladığı inşaata izin verilmeyeceğini söylediği kaydediliyor.

Spiegel haberinde yeni yıl resepsiyonundan sonra da Cumhurbaşkanlığı dış politika danışmanının Alman Büyükelçisi Martin Erdman’a Türkiye’nin tutumunu doğruladığını yazıyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin Almanya’nın İncirlik’e yapacağı yatırım için keşif fotoğraflarına erişimi şart koşmasını tehdit olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Almanya İncirlik’e planladığı milyonluk yatırım için aylardır pazarlık yapıyor.

Fotoğraflar Rusya’ya yarayacak

Ankara ile başlayan yeni gerilim Almanya’nın, IŞİD’e karşı uluslararası mücadeleye Türkiye’den katılma konusunu yeniden tartışmaya açtı. Geçtiğimiz aylarda Federal Meclis milletvekillerinin İncirlik’i ziyaretleri yasaklanmış, muhalefet Almanya’nın tornadolarını Türkiye’den çekmesini talep etmişti. Alman savunma bakanlığı, tartışmaya konu olan keşif fotoğraflarının sadece Kürtlere karşı kullanılması değil, Türkiye ile işbirliği içinde olan Rusya’nın eline geçme olasılığı nedeniyle de buna karşı çıkıyor.

Alman siyasetçilerinin bir kısmı Angela Merkel’in Ankara ziyareti sırasında konuyu ele alıp çözmesini beklerken, bir kısmı da Ankara’ya yeni bir taviz verilmemesini istiyor. Almanya’nın İncirlik’ten çekilmesini isteyenlerin sayısı giderek artıyor.