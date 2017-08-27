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Dünya

Almanya ile Ürdün arasında dokunulmazlık pazarlığı

Almanya, Ürdün'de konuşlandırılacak 250 askere dokunulmazlık verilmesi konusunda ısrar ediyor

27 Ağustos 2017 20:09

Haftalık Der Spiegel dergisi Ürdün'ün, Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden çekilerek Azrak kentindeki Muvaffak Salti Hava Üssü'nde konuşlandırılacak Alman askerlerini ülkedeki şeriat yasalarından muaf tutmak istemediğini öne sürdü.

Derginin bu haftaki sayısında yer alan haberde, Almanya Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın haftalardır Ürdün hükümeti ile resmi bir anlaşmanın imzalanması için çalıştığı belirtildi.

Ürdün'de ölüm cezasına izin veriliyor

Habere göre, Alman hükümeti Ürdün'de konuşlandırılacak yaklaşık 250 askere görev süresince dokunulmazlık verilmesi konusunda ısrar ediyor. Ürdün hükümeti ise Alman askerlerine dokunulmazlık talebini reddediyor. Ürdün'de kısmen şeriatın geçerli olmasının yanı sıra yasalar ölüm cezasına da izin veriyor.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Askerlerin konuşlandırmasına ilişkin anlaşma konusunda görüşmelerin sürdüğü" belirtildi. Açıklamada, Tornado keşif uçaklarının planlandığı gibi ekim ayında Ürdün'deki üste konuşlandırılacağı, gecikmenin beklenmediği belirtildi.

Katar ile de sorun yaşanmıştı

Almanya geçen yıl da Katar ile dokunulmazlık sorunu yaşamıştı. IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyon kapsamında Katar'da konuşlandırılan Alman askerlerinin dokunulmazlığı konusunda uzlaşmaya varılmıştı. Alman askerlerinin yasaları ihlal etmesi durumda, Katar'da mahkemeye çıkartılmamaları için görevden uzaklaştırılacaklarına dair Katar hükümetine güvence verilmişti.

Almanya'nın Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ndeki asker ve keşif uçaklarını geri çekme kararı sonrasında, üsteki son Tornado tipi keşif uçağı temmuz ayının sonunda çekilmişti. IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona destek veren Alman birliğinin ekim ayından itibaren Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nde görevine devam etmesi öngörülüyor.

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