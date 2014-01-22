Almanya ile Türkiye arasında bilim ortaklığı başlıyor



Avrupa- Asya arasında köprü olan ve büyüyen ekonomisi ile dikkat çeken Türkiye, bilimsel yatırım ve araştırmaları da cezbetmeye başladı. Bu çerçevede Almanya'nın en önemli ekonomik ve kültürel ortağı olan Türkiye, 2014 yılında Almanya'nın uluslararası bilim ortağı oldu. 23 Ocakta resmen başlayacak olan bilim yılı, iki ülkenin genç bilim insanlarını buluşturmayı ve uluslararası işbirliği olanaklarını arttırmayı hedefliyor.

Bilimsel İşbirliğinin 30.Yılı

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Almanya Uluslararası Bilim Yılı'nın Türkiye'den önceki ortakları Güney Afrika, Rusya, Brezilya ve Çin olmuştu. Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürü Volker Rieke, Almanya'nın bu yıl bilim yılı ortağı olarak neden Türkiye'yi seçtiğini DW Türkçeye şu sözlerle aktardı: ”Aslında üç nedene dayanıyor. Öncelikli olarak iki ülkenin bilimsel ilişkilerinin uzun bir tarihi var. 2014 yılı, 1984'te TÜBİTAK ile Alman Araştırma Topluluğu arasında imzalanan bilimsel işbirliği anlaşmasının 30. Yıldönümü olarak kutlanacak. Bir diğer neden ise Türkiye'nin, iki kıtayı bağlayan bir köprü işlevi görmesi. Ayrıca Almanya'da yaşayan Türk hemşerilerimiz bu işbirliğini daha da önemli ve etkin kılıyor. Bundan dolayı bilim yılının, her iki ülke için de kazanç olacağını tahmin ediyorum.”

‘Bilimsel ortaklığın payandaları gençler'

Volker Rieke 1951 yılından bu yana iki ülke arasında bilimsel işbirliği yapıldığını vurguladı. Rieke, bu yıl öğretime başlayan İstanbul'daki Türk- Alman Üniversitesi ile Berlin ve İstanbul'da faaliyet gösteren German Turkish Advanced ICD Research Center'in, iki ülke arasındaki bilimsel işbirliği potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürü ayrıca bilim yılının öncelikleri arasında genç bilim insanlarının bulunduğunun da altını çizdi.

Genç bilim insanlarının yaşları gereği önlerinde uzun bir kariyer yolu olduğunu belirten Rieke, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Gençler, bilimsel bir ortak ile çalışmaya ne kadar erken başlarlarsa, birikim ve deneyimleri artacağı gibi, ikili işbirliğine de o kadar fazla katkıda bulunurlar. Böylece hedeflenen bilimsel işbirliği sağlam bir zemin üzerinde, uzun soluklu ve yoğun bir şekilde devam edebilir. Bilim yılında ülkelerimizdeki genç bilim insanlarını ön plana çıkarmak ve onları payandalaştırmak suretiyle iki ülke arasındaki bilimsel ve endüstriyel araştırma işbirliğini kurabilir ve güçlendirebiliriz.”

2+2 projeler ve inovasyon politikaları

Volker Rieke, sağlık, beslenme ve enerji alanlarında hali hazırda yürütülen ve her iki ülkeden de en az bir eğitim kurumu ve bir işletmenin yer aldığı 2+2 projelerinin bilim yılında başka alanlara da kaydırılacağını duyurdu. Rieke, dünyanın değişen ihtiyaçları göz önünde tutularak, öngörülen bilimsel çalışmaların geniş bir yelpazeye yayıldığını ifade etti:

”İlk etapta anahtar teknolojiler olarak nitelendirilen bilgi-iletişim, nano ve biyo teknolojilerini tercih ettik. Bunun yanı sıra küresel değişim çerçevesinde yenilenebilir enerji, çevre ve iklim koruma teknolojileri de çalışmalarda önemli rol oynayacak. Aynı şekilde psikoloji, sosyoloji ve felsefe de öngörülen alanlar arasında. Elbette son zamanlarda öne çıkan demografik değişim, beyin gücü sirkülâsyonu ve göç meseleleri de ağırlık verdiğimiz konular arasında yer alıyor.”

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'ndan Volker Rieke, araştırma politikalarının artık inovasyon politikalarına dönüştüğünü belirterek, bilimsel çalışmalara ekonomi, hizmet ve ürün zincirinin de eklendiğini ve 2014 bilim yılının söz konusu politikaların vücut bulduğu bir adres olacağını ifade etti. Rieke ayrıca Türk-Alman bilim yılının ikili bir bilimsel anlaşma ile taçlandırılacağını da belirtti.