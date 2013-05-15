Almanya ile Fransa'nın arası açılıyor

Avrupa Birliği'nin iki ağır topu Almanya ile Fransa arasındaki bölünmüşlük ve farklılaşma hızla artıyor.



Avrupa’da borç kriziyle mücadele sırasında en sıkı iki müttefik olarak çalışan ve ülkelerin kurtarılmasına en büyük katkıları sağlayan kıtanın en büyük iki ekonomisi Almanya ile Fransa'nın, birbirlerinden giderek uzaklaşması dikkat çekiyor.

Hem Avrupa Birliği'ne bakış, hem de ekonomik göstergelerde yaşanan bu uzaklaşma, Almanya'nın Avrupa'daki en önemli ortağını kaybetmesi anlamına geliyor.



60 yıllık bağlar kopuyor



Bu bölünmüşlüğün, Avrupa'yı 60 yıldır bir arada tutan bağları kopardığı belirtiliyor.

Washington’da bulunan bir araştırma merkezinin anketine göre, Fransa'da AB’ye olumlu bakanların oranı geçen yıl yüzde 60 iken, bu yıl yüzde 41'e geriledi. 19 puanlık düşüş, anket yapılan AB ülkeleri arasındaki en büyük gerileme oldu.

Almanya'da ise halkın yüzde 60'ının AB’ye olumlu baktığı ortaya çıktı.

İki ülke arasında ekonomik göstergelerde de ciddi bir bölünmüşlük var. Fransa'da hükümet harcamalarının milli gelire oranı yüzde 56'ya yükselirken, Almanya'da bu oran yüzde 45.

İşsizlik Fransa'da yüzde 11'e çıkarken, Almanya'da sadece yüzde 5,4.

Fransa'nın ticaret açığı 2012'de 87 milyar 700 milyon dolarla tarihi zirveye yaklaşırken, Almanya'nın ise ticaret fazlası 246 milyon dolarla rekora yaklaştı.