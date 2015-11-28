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Dünya
Deutsche Welle

'Almanya ile bağlantı yok'

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, Alman yetkililerin Almanya ve Paris saldırıları arasında bir bağlantı olduğuna ilişkin kanıt bulamadıklarını söyledi.

28 Kasım 2015 13:37


Welt am Sonntag gazetesine konuşan Almanya Adalet Bakanı, Heiko Maas, “Şu anki incelemeler ışığında, Almanya ve Paris'teki saldırılar arasında herhangi bir bağlantı bulunamamıştır“ dedi.

Habere göre, iki hafta önce meydana gelen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılardan bu yana çok sayıda araştırma yürütülüyor.

Stuttgart Başsavcılığı'nın 13 Kasım saldırıları ile Baden-Württemberg'ten Paris'teki bir adrese dört adet saldırı silahının gönderilmesi arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırdığı kaydedildi.

Maas, Almanya'ya yönelik ciddi saldırı tehdidi ve terör saldırısı olasılığına rağmen, hükümet içinden gelen daha sıkı güvenlik önlemleri taleplerini ise reddetti.

Maas, “Almanya'da terörizme karşı zaten hâlihazırda ciddi bir ceza hukuku var“ şeklinde konuştu.

Daha önce Bild gazetesinde çıkan bir haberde, Paris'teki terör saldırıları sırasında kullanılan makineli tüfeklerden bazılarının Almanya'daki bir şahıstan, internetteki bir satış platformu üzerinden satın alındığının tespit edildiği yazılmıştı.

Mülteci uyarısı

Maas ayrıca röportajında mülteci krizi ile İslamcı terör arasında bir bağlantı kurulmaması konusunda uyarıda bulundu.

Heiko Maas, “Mülteciler fail değil kurbandır“ dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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