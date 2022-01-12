Almanya İklim Koruma Bakanı: Karbon nötr olma hedefleri için üç kat hızlı hareket etmek gerekiyor

Almanya’nın yeni Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, karbon nötr bir ülke olabilmek için karbon emisyonlarının düşürülme hızını üç kat artırmak gerektiğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Almanya’da yeni üçlü komisyonun Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı, Yeşiller’den Robert Habeck, iklim politikalarına ilişkin ilk planlarını sundu.

Almanya’nın zamanla yarıştığını söyleyen Habeck, ülke genelinde dev bir tartışma başlatılması gerektiğini söyledi.

Karbon nötr planlarının başarılı olup olamayacağına ilişki soruyu yanıtlayan Habeck, Alman şair Friedrich Hölderlin’den alıntı yaparak “Tehlike olduğunda kurtarma gücü aynı derecede büyür” dedi.

Habeck, Almanya’nı şu an 2030’a kadar enerjinin yüzde 80’inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, sera gazı emisyonunun yüzde 65 oranında düşürülmesinin ve 2045’e kadar karbon nötr olma hedefinin gerisinde olduğunu söyledi. Almanya’da şu an enerjinin yüzde 42’si yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

Habeck, enerji dönüşümünde büyük çaplı bir göç gerekeceğini, çok sayıda mühendis ve zanaatkâr gerekeceğini söyledi.