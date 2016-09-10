Almanya İçişleri Bakanından İslamcı terör uyarısı



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ülkede güvenliği tehdit eden radikal İslamcıların sayısının en yüksek düzeye ulaşarak 520'yi aştığını söyledi. 11 Eylül terör saldırılarının 15'inci yıldönümü nedeniyle Bild gazetesine açıklama yapan Bakan de Maizière, bu kişilerin yarattığı tehdidin büyük olduğunu ifade etti. Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Bakan de Maizière belirli olguların bu kişilerin siyasi içerikli suç işleyebileceklerine dair varsayımları haklı çıkarttığını ifade etti.

Bakan de Maizière, tehdit oluşturduğu düşünülen bu radikal İslamcıların yanı sıra bu kişilerin yakın çevresinden yaklaşık 360 kişinin de eyalet yönetimleri tarafından bilindiğini dile getirdi. De Maizière, bu kişilerin de ağır bir siyasi suç planlandığında, lojistik yardım ve desteğe hazır olduğunu belirtti.

Emniyet birimlerinin olası bütün teröristlerin faaliyetlerini izlemek için yoğun bir çalışma içinde olduğunu vurgulayan de Maizière, uzun yıllardır hiç bu kadar çok soruşturma ve gözaltı olmadığını dile getirdi. Bakan, emniyet birimlerinin bütün çabasına rağmen, yine de şimdiye kadar bilinmeyen ve terörist olabilecek kişileri hesaba katmak gerektiğine dikkat çekti.

“Müslümanlar töhmet altında bırakılmasın”

Öte yandan İçişleri Bakanı de Maizière, Müslümanlara çağrıda bulunarak İslamcı terörizmle aralarına mesafe koymalarını istedi. Bakan, Müslümanların camilerde radikal tavır içinde olanlara dikkat ederek, zamanında harekete geçmelerinin önemine işaret etti.

Bakan de Maizière, “İslam'ın adıyla ölüme yol açacak saldırıların düzenlenmesini, dinin suistimal edilmesi olarak” değerlendirdi. Bakan, bu nedenle de genelleme yaparak Müslümanların töhmet altında bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Bakan de Maizière, Müslümanların da İslamcı terörizmin kurbanları arasında yer aldığına dikkati çekti.