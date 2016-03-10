Almanya İçişleri Bakanı Türkiye ile anlaşmayı savundu



Brüksel'de düzenlenen AB içişleri bakanları toplantısında, AB'ye üye 28 ülkenin içişleri bakanları AB'yi zorlu tercihlerle karşı karşıya bırakan sığınmacı krizini ele aldı. Toplantıda, AB ile Türkiye arasında pazarlıkları süren sığınmacı planı da gündeme geldi.

Toplantıya katılan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Türkiye'nin önerdiği planla ilgili olarak iyimser konuştu. Bakan, "Haftaya yapılacak zirve öncesi hukuki hususların çözüme kavuşturulacağından eminim" dedi. De Maiziere, Avrupa'ya gelmek üzere Yunan adalarına geçen sığınmacıların AB'ye kabul edilebilecekleri yönündeki 'bütün umutlarından feragat etmesi' gerektiğini söyledi. Bakan planın ayrıntılarının 18 Mart'ta yapılması planlanan AB Zirvesi'ne kadar netleştirileceğini ifade etti. De Maziere ayrıca Türkiye-AB arasındaki anlaşmanın hayata geçirilmesiyle birlikte Yunanistan'a gelen sığınmacıların sayısında azalma beklediğini söyledi.

Türkiye, 7 Mart'ta düzenlenen AB-Türkiye zirvesinde Yunanistan'a geçen sığınmacıların tümünün geri alınması, ancak geri kabul edilen her Suriyeli karşılığında AB'nin bir Suriyeliyi yasal yollardan almasını teklif etmişti. Türkiye ayrıca haziran sonuna kadar vize muafiyetinin yürürlüğe girmesi, mali yardım, AB'ye tam üyelik sürecinin hızlandırılması gibi talepleri de dile getirmişti.

Plana eleştiriler

Ancak Türkiye'nin önerdiği plana eleştirel yaklaşanlar da var. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, planın 'hukuki, siyasi ve insani açıdan' incelenmesi gerektiğini belirtti. Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon da Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerini hızlandırma isteğine istinaden Türkiye'nin 'Avrupa değer ve prensiplerinin çok uzağında' olduğu yorumunda bulundu. Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner de benzer görüşleri savundu. Bakan, Ankara'nın hükümete muhalif bir gazete olan Zaman'a kayyum atadığı bir dönemde vize muafiyeti ile ödüllendirilmesinin 'muazzam derecede kuşkulu' bir yaklaşım olacağını ifade etti.

İtalya endişeli

Öte yandan İtalya ise Balkan güzergâhının kapanması sonrasında ülkeye bir sığınmacı akını olmasından endişe ediyor. İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano, Arnavutluk ile görüşmeler yürütmek istediklerini açıkladı. Bakan, kaçak göçü engellemek için var olan bütün imkânların kullanılması gerektiğini söyledi.