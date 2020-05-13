Almanya İçişleri Bakanı: Sınır kontrolleri hafifliyor, amaç Haziran ortasından itibaren Avrupa'da özgürce seyahat etmek

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen sınır kontrollerinin bazı noktalarda gevşetileceğini duyurdu.

Fransa, İsviçre ve Avusturya ile varılan anlaşma uyarınca yapılan ve 15 Mayıs’ta sona ermesi beklenen sınır kontrollerinin 16 Haziran’a kadar uzatılabileceğini belirten Seehofer, yine de mümkün olduğunca çok sınır noktasının yeniden açılacağını söyledi.

Seehofer, “Amaç, Haziran ortasından itibaren Avrupa'da özgürce seyahat etmek” dedi.

Sistematik kontrol yerine ‘seçmeli’ bir kontrol sistemini hayata geçireceklerini belirten, salgında ikinci bir dalga yaşanması halince bunun tekrar gözden geçirileceğini vurguladı.