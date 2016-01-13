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Almanya İçişleri Bakanı: Saldırının doğrudan Alman vatandaşlarını hedef aldığına dair hiçbir bulgu yok

"Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır"

13 Ocak 2016 14:26

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısına ilişkin olarak, "Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırının doğrudan Alman vatandaşlarını hedef aldığına dair hiçbir bulgu yok" dedi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ile İstanbul Valiliği'nde saldırıya ilişkin düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alman Bakan Maizière'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır. Hep birlikte yas tutuyoruz. Hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

* Hastanede bulunan yaralıları ve olay yerini ziyaret edeceğiz.

* Türk yetkililer soruşturmadaki tüm bilgi ve sonuçları paylaşacaklarını söyledikleri için teşekkür ediyorum. Saldırının doğrudan Alman vatandaşlarını hedef aldığına dair bir bulgu su ana kadar bulunmamaktadır. Yine bu çerçevede, su aşamada Türkiye'ye yapılan ziyaretlerin iptal edilmesi için bir neden bulunmamakta. Türkiye'ye gelmek isteyenler Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde bulunan kriz bölgeleri dışındaki yerlere rahatlıkla gelebilirler.

* Teröre karşı Türkiye'nin yanındayız. Tehlikeli addedilen kişilerin isimlerinin paylaşılması da bu kapsamdadır. Terör karşısında geri adım atmayacağız.  Eğer teröristlerin amacı işbirliğimizi baltalamak idiyse, bunda tamamen başarısız oldular.

* Gelecek hafta Berlin'de yapılacak görüşmede yasadışı göç önemli gündem maddesi olacak, teröre karşı işbirliği de gündem maddeleri arasında.

 

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