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BBC Türkçe

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: İslam ülkemize ait değil

Almanya'nın yeni içişleri bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel'in aksine 'İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını' söyledi. Uzun süredir Başbakan Merkel'in göç politikalarını eleştiren Seehofer'in sözleri, "aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'nın yeni içişleri bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel'in sözlerinin tersine "İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını" söyledi. Uzun süredir Başbakan Merkel'in göç politikalarını eleştiren Seehofer'in sözleri, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) kayan oyları geri alma çabası olarak yorumlandı.

Başbakan Merkel, 2015'te göç karşıtı protestoların arttığı dönemde, İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu söylemişti.

Horst Seehofer ise yeni koalisyon hükümetindeki görevine başlamasıyla birlikte, yeni bir dizi göç politikası belirledi.

Seehofer Bild gazetesine verdiği röportajda "Almanya'nın Hristiyanlıkla şekillendiğini" belirtti ve ülkenin kendi geleneklerini bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan. "Tabii ki bizimle birlikte yaşayan Müslümanlar Almanya'ya ait" dedi.

Başbakan Angela Merkel'in Bavyera eyaletindeki kardeş partisi CSU'nun da liderliğini yapan Seehofer, iltica başvurusu reddedilenlerin sınır dışı edilme işlemlerini hızlandırma vaadinde bulundu.

Angela Merkel'in 2015'te Suriyeli mültecilere kapıyı açmasının ardından bir milyondan fazla Suriyeli ülkeye girmişti.

Merkel'in mülteci politikasına duyulan tepki nedeniyle aşırı sacı AfD ilk kezç meclise girmiş ve Merkel'i partisi CDU son 70 yılın en kötü seçim sonucunu almıştı.

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