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Deutsche Welle

Almanya iç güvenliğini artırıyor

Almanya'da İçişleri Bakanlığı yeni bir güvenlik paketi hazırladı. Yabancılar Yasası'nın sertleştirilmesini öngören paket tartışmalara yol açıyor

11 Ağustos 2016 19:22


Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Almanya'da terörle mücadelenin daha etkin yürütülmesi amacıyla hazırlanan yeni güvenlik önlem paketini Berlin'de kamuoyuna tanıttı.

"Almanya'nın terör olaylarına nefret ve bölünme ile karşılık vererek teröristlere zafer duygusunu yaşatmayacaklarını" belirten Bakan, "Sağduyulu ve kararlı bir şekilde bu şiddet olaylardan gereken sonuçları çıkartacağız" diye konuştu.

Bakan, tartışmalı burka yasağı önerisi ile ilgili olarak "İnsan kabul etmediği her şeyi yasaklayamaz. Ben de burka giyilmesini kabul etmiyorum" diye konuştu. De Maiziere, ancak burkanın yasaklanmasının ise anayasa hukuku açısından sorunlu olabileceğini belirtti.

Almanya'da büyük tartışma yaratan çifte vatandaşlığın sona erdirilmesi önerisi ise pakette yer almadı. Ülkede eyaletlerin Hristiyan Birlik partili içişleri bakanları, çifte vatandaşlık hakkının kaldırılmasını talep etmişti.

Pakette neler yer alıyor?

Pakette, potansiyel failleri erken tespit için psikologlarla işbirliğinin sıkılaştırılması, uyumun güçlendirilmesi için travma yaşamış olan kişilere danışmanlık yapacak kişilerin eğitilmesi ve güvenlik birimlerinde personel sayısının artırılması gibi önlemler yer alıyor.

Öte yandan Bakan de Maiziere, kamu güvenliği açısından tehlike oluşturan veya suç işlemiş yabancılara karşı harekete geçebilmek için Yabancılar Yasası'nın da sertleştirilmesini talep etti. Bakan, yaptırım uygulanabilmesi amacıyla "kamu güvenliğini tehlikeye atmak" ibaresinin de yabancılar yasaya eklenmesini istiyor.

Önerilere tepkiler

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) hukuk uzmanı Johannes Fechner, güvenlik birimlerinde personel sayısının artırılması önerisini olumlu karşıladıklarını belirtti. Ancak Fechner, de Maiziere'in önlemlerinin terörle etkin mücadele için yeterli olmadığını belirterek yabancıların yanı sıra radikalleşen Alman gençler de bulunduğunu belirtti.

Yeşiller partisinin uyum politikaları sözcüsü Volker Beck ise De Maiziere'in 'yabancılar için özel bir hukuk oluşturduğu' suçlamasında bulundu. Beck, söz konusu önlemlerin güvenliği artırmaktan ziyade sembolik ayrımcılığın artmasına yol açacağını belirtti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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