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Dünya
Deutsche Welle

Almanya hükümetinden Diyanet'e tepki

Federal Hükümet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Berlin'de açılan liberal camiye yönelik eleştirilerini geri çevirdi. Açıklamada, dini özgürce yaşama hakkına dikkat çekilerek, "dinin devletin işi olmadığı" belirtildi.

23 Haziran 2017 17:53

Hükümet adına açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Berlin'de kadın ve erkeklerin birlikte ibadet ettikleri İbn-i Rüşd-Goethe Camii'sine yönelik eleştirileri sert bir dille geri çevirdi.

Sözcü, "Almanya'da yaşayan insanların, dinlerini özgürce yaşama ve düşüncelerini ifade etme haklarını engellemeyi hedefleyen açıklamalara net bir şekilde karşı olduklarını" ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Schäfer, "İnsanların dinlerini, nerede, nasıl, ne zaman ve ne şekilde yaşayacakları devletin işi değildir" dedi. Din özgürlüğünün anayasal bir hak olduğuna dikkat çeken sözcü, Federal Hükümet'in bu hakkı korumak için çaba gösterdiğini vurguladı.

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklamada da, "Yurtdışından yapılan böylesi bir açıklamadan "şaşkınlık" duyulduğu belirtildi. Almanya içinde barışı tehlikeye sokacak açıklamaların kabullenilemeyeceğine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca Almanya'daki Diyanet Türk İslam Birliği DİTİB yetkilileriyle görüşmeler yaparak, Federal Hükümet'in konuya yönelik tavrının net şekilde iletileceğini ifade etti.

DİTİB'e bağlı çalışacak imamları gönderen Diyanet İşleri Başkanlığı, Berlin'de kadın ve erkeklerin birlikte ibadet ettikleri liberal camiyi eleştirmiş, caminin, "Gülen yapılanmasının bir projesi olduğunu" öne sürmüştü.

Gülen yapılanmasına yakınlığıyla bilinen Diyalog ve Eğitim Vakfı'nın başkanı Ercan Karakoyun ise "doğru olmadığı halde, bir Türk televizyonunun Ateş'in projesiyle bağlantılı olduklarını duyurmasından sonra ölümle tehdit edildiğini" belirtmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasında ayrıca, "caminin İslam'ın temel prensiplerini hiçe saydığını" belirtmişti.

İbn-i Rüşd-Goethe Camii, kadın hakları savunucu Seyran Ateş'in başını çektiği bir grup tarafından Berlin'deki Protestan Johannis Kilisesi çatısı altında ayrı bir mekanda açıldı. Camide, kadınlar erkeklerle birlikte başlarını örtmeden dua ve namaza katılabiliyor ve vaizlik yapabiliyorlar.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/epd/GA/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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