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Dünya

Almanya hükümetinde ikinci intihal vakası; Milli Eğitim Bakanı istifa etti!

Almanya Eğitim Bakanı Annette Schavan, intihal nedeniyle hem doktorluk unvanını hem de bakanlık koltuğunu kaybetti

09 Şubat 2013 18:03

Almanya'da hükümet yeni bir "intihal" skandalıyla sarsıldı. Başbakan Angela Merkel'in yakın arkadaşı Eğitim Bakanı Annette Schavan siyasi baskılara dayanamayarak istifa etti. İki yıl önce de savunma bakanı intihal olayından dolayı istifa etmek zorunda kalmıştı.
 
Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in bir bakanı daha "intihal" skandalı kurbanı oldu. Savunma Bakanı Karl Theodor zu Guttenberg'den yaklaşık iki yıl sonra bu kez de Eğitim Bakanı Annette Schavan, intihal nedeniyle hem doktorluk unvanını hem de bakanlık koltuğunu kaybetti.

Eğitim Bakanı Annette Schavan, Başbakan Angela Merkel'le birlikte kameraların karşısına geçerek istifa ettiğini açıkladı.

Yakın arkadaşı Eğitim Bakanı Annette Schavan'ın dün akşam istifasını kendisine sunduğunu belirten Başbakan Merkel, "Derin bir üzüntü duyarak, istifasını kabul ettim" dedi.


Merkel yeni bakanı açıkladı


Başbakan Angela Merkel, Schavan'ın yerine gelecek ismi de aynı basın toplantısında açıkladı. Merkel, Aşağı Saksonya Eyaleti Bilim Bakanı Johanna Wanka'nın yeni eğitim bakanı olduğunu duyurdu.

Eğitim Bakanı Annette Schavan'ın doktor unvanının elinden alınmasından sadece 4 gün sonra istifa etmesi dikkat çekti.


Doktor unvanı da gitti


32 yıl önce felsefe fakültesinde yazdığı tezin bazı bölümlerinde intihal olduğu sonucuna varan Düsseldorf Üniversitesi, Eğitim Bakanı Annette Schavan'ın doktorluk unvanını geçtiğimiz Salı günü geri almıştı.


Savunma Bakanı da istifa etmişti


Merkel 2011 Mart ayında yine bir "intihal" skandalıyla karşı karşıya gelmişti. Savunma Bakanı Karl Theodor zu Guttenberg, intihal yaptığı gerekçesiyle istifa etmek zorunda kalmıştı. Guttenberg istifası sonrası ABD'ye yerleşmişti.

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