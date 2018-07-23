Almanya Hükümet Sözcüsü: Merkel, Mesut Özil'e büyük değer veriyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Alman Milli Takımı'nı bırakın Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'le ilgili olarak açıklama yaptı. Merkel'in Mesut Özil'e değer verdiğini ve kararına saygı duyduğunu söyleyen Seibert, "Başbakan Merkel, Mesut Özil'e büyük değer veriyor. O büyük bir oyuncu ve ulusal takım için çok şey yaptı" dedi.

Mesut Özil tartışması nedeniyle Almanya'nın göçmen politikasıyla ilgili de bir açıklama yapan Alman hükümet sözcüsü, "Almanya göçmen kökeni olanları her zaman bağrına basmaya devam edecektir" dedi. Alman hükümet sözcüsü, Almanya'daki Türk kökenlilerin büyük bir kısmının uyumu başarıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.