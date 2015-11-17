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Spor
Deutsche Welle

Almanya-Hollanda maçı iptal edildi

'Somut tehdit içeren bir durum' nedeniyle maç başlama düdüğünden bir buçuk saat önce iptal edildi. Stadyum boşaltılıyor.

17 Kasım 2015 22:56


Hannover kentinde Almanya ile Hollanda futbol milli takımları arasında oynanacak hazırlık maçı iptal edildi. Polisten yapılan açıklamada 'somut tehdit içeren bir durum' nedeniyle güvenlik konusunda çekinceler olduğunu ve iptal kararının alındığı kaydedildi. Hannover Emniyet Müdürü Volker Kluwe, bir kişinin stadyumda patlayıcı madde ile saldırı düzenleyeceği yönünde ellerinde somut ipuçları olduğunu belirtti. Maçın başlama düdüğüne yaklaşık bir buçuk saat kala alınan kararın ardından, stadyumda bulunan izleyicilerden hızlı bir şekilde, ancak paniğe yol açmadan stadyumu boşaltmaları istendi.

Alman milli takımının Paris'teki Stade de France'da Fransa ile oynadığı hazırlık maçı sırasında şehri kana bulayan terör saldırılarının ardından Hannover'de Hollanda ile oynanacak maç öncesinde en yüksek düzeyde güvenlik önlemleri alınmıştı. Maçı Almanya Başbakanı Angela Merkel ve bir dizi üst düzey politikacının da izlemesi öngörülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaHollandaEmniyet Müdürü Volker KluweParis StadeFrance FransaHannover HollandaAlmanya Başbakanı Angela MerkelDeutsche Welle Türkçe dpa/SID AÜ/BÖ

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