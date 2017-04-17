Almanya, Hollanda, İsviçre; işte yurt dışı oyları...

Hollanda ve Almanya'da Türkiyeli bakanların konuşmacı olarak katılacakları etkinliklere izin verilmemesi, İsviçre'de Blick gazetesinin "Erdoğan'ın diktatörlüğüne 'hayır' oyu kullanın" Türkçe manşetiyle çıkması ve parlamento önünde yapılan eylemlerde "Erdoğan'ı öldürün" pankartı açılması, yurt dışı oylarını da merak konusu hâline getirdi.

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğine ilişkin olarak yapılan halk oylaması kapsamında, 57 ülkedeki 120 temsilcilikte 1 milyon 326 bin 70 seçmen oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Almanya'da seçmenlerin yüzde 63.11'i "evet/hayır" oyu kullandı. Hollanda'da "hayır" oylarının oranı yüzde 30.02 iken, İsviçre'de bu oran yüzde 61.92 olarak belirlendi.

Ülke ülke sonuçlar...

ABD: Evet: % 16,52 Hayır: % 83,48

Kanada: Evet: % 26,73 Hayır: % 73,27

Rusya: Evet: %% 26,02 Hayır: % 73,98

Türkmenistan: Evet:% 43,74 Hayır: % 56,26

İran: Evet % 45,32 Hayır: % 54,68

İsviçre: Evet %38.08 Hayır yüzde 61.92

Suudi Arabistan: Evet:% 55,06 Hayır: % 44,94

Ürdün: Evet: % 75,87 Hayır: % 24,13

Almanya: Evet: % 63,11 Hayır: % 36,89

Avusturya: Evet: % 72,34 Hayır: % 27,66

Hollanda: Evet: % 69,98 Hayır: % 30,02

Çin: Evet:% 23,77 Hayır: % 76,23

Kazakistan: Evet: % 41,41 Hayır: % 58,59

Cezayir: Evet: % 43,00 Hayır: % 57,00

*Türkiye, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin getirilmesini öngören 18 maddelik anayasa değişikliğini oylamak için bugün (16 Nisan 2017) yedinci kez referanduma gitti. Referandumda yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen için 167 bin 140 sandık kuruldu. Oy verme işlemi, doğudaki 32 ilde 07.00-16.00, diğer kentlerde 08.00-17.00 saatlerinde yapıldı.

*2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yurt dışı katılım oranı yüzde 8.4, 7 Haziran genel seçimlerinde yüzde 36 ve 1 Kasım'da yapılan "tekrar seçim"de ise, yüzde 43.7'ydi.