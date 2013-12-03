Almanya 'W' harfi yüzünden Hiwroj'a kimliğini vermedi

Almanya, Emmendingen'de yaşayan Alman vatandaşı Doğan ailesinin yeni doğan kızlarına Hiwroj ismini vermesini kabul etmedi. Gerekçe ise, ismin Türkçe olmaması olarak gösterildi.

Ahmet Cebba'nın Yeni Özgur Politika'da yer alan haberine göre, Freiburg kentine bağlı Emmendingen kasabasında yaşayan ve Gürcü asıllı Alman vatandaşıyla evli olan Kürt sanatçı Doğan Doğan, bir ay önce doğan bebeğine Hiwroj ismini vermek istedi. Bebeğinin dünyaya gelmesinden iki hafta sonra nüfus idaresine giden Doğan, doğum belgelerini yetkililere teslim etti. Nüfus memurları, belgeleri aldı ve kendisine cevap gönderileceğini söyledi ve sözkonusu cevap bir mektupla 22 Kasım günü Doğan ailesine gönderildi.

Konsolosluğa soruldu

Ancak mektubu okuyan Doğan şok oldu. Zira Nüfus Dairesi'nden Diana Bockstahler imzalı mektupta, Karlsruhe'deki Türk Konsolosluğu'na sorulduğu ve Hiwroj isminin Türkçe olmadığı, Türk alfabesinde 'W' harfinin bulunmadığı için bebeğe Hiwroj isminin verilmesini kabul etmedikleri yazıyordu. Mektupta ayrıca Doğan'a bebeklerine başka bir isim verilmesi de talep ediliyordu.

'Türkiye ile hiçbir ilgimiz yok'

Aldığı cevap karşısında şaşkınlık yaşayan Doğan, mektubu yanına alarak nüfus dairesine gitti ve kendisinin Kürt kökenli Aman vatandaşı, eşinin de Gürcü asıllı Alman vatandaşı ve Türkiye ile hiçbir alakalarının olmadığını söyledi. Ancak yetkililer bu açıklamayı kabul etmedi ve bu kez Doğan'dan Hiwroj ismini değiştirmesini sözlü olarak talep ettiler.

Benzer yasaklar yaşatılıyor

Hiwroj isminden vazgeçmeyeceğini söyleyen Doğan ise, gazetemize yaptığı açıklamada,"Ben Kürdüm, eşim Gürcü ve ikimizde Alman vatandaşıyız. Hem etnik olarak hem de vatandaşlık bağlamında Türkiye ile hiçbir ilgimiz olmamasına rağmen kızımıza koymak istediğimiz isim Türk Konsolosluğu aranarak araştırılıyor ve bu ismi koymamıza engel olunuyor. Ben zaten Türkiye'deki yasaklar ve insan hakları ihlallerinden dolayı 19 yıl önce çıkıp buraya geldim. 17 yıl boyunca memleketime, babamın cenazesine bile gidemedim. Ama bugün benzer yasaklar bana burada yaşatılıyor."

‘Hivroj’ için kimlik verilebilir!

Son dönemde Türkiye'de yapılan yasal düzenlemelerle, 'W' harfi üzerindeki yasak kalkmışken bile, kendisinin Almanya'da çocuğuna kimlik alamadığını da sözlerine ekleyen Doğan, "Bana Hiwroj ismini Hivroj olarak değiştirmem durumunda kimlik verebileceklerini belirttiler. Ancak ben kesinlikle bundan vazgeçmeyeceğim ve yasal yollardan gerekli tüm başvuruları yapacağım" dedi.