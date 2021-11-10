Almanya hayali kuran 4 Filistinli, İstanbul'da Suriyeliler tarafından işkence gördü!

Almanya'ya götürülme vaadiyle kandırılan Filistin uyruklu 4 kişi, fidye için Arnavutköy'de bir eve götürülerek 1 hafta boyunca işkenceye maruz bırakıldı. Filistinli 4 kişiden 2'si kaçarak kayıplara karışırken, vücutlarındaki kırıklar nedeniyle hareket edemeyen 2 kişinin yardımına çevredekiler koştu. 2 Filistinli hastaneye kaldırılırken, polis Filistinlileri rehin tuttukları iddia edilen Suriye uyruklu 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

8 Kasım günü sabah saatlerinde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta yerde acı içerisinde yatan 2 kişiyi gören mahalle sakinleri, yardımına koştukları 2 kişiden birinin her iki bacağı ve belinin kırıldığını, diğerinin ise bacakları ve bir kolunun kırıldığını fark etti.



Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, 3 katlı binanın 2'nci katındaki balkondan 4 kişinin atladığı, atlayan 4 kişiden 2'sinin yaralanamadan kaçtığını tespit etti.

Kişi başına 10 bin dolar fidye istediler

İfadeleri alınan Filistin uyruklu Omar Al Hasan ve Hüseyin El Bedevi, yaklaşık 1 hafta önce yine Filistinli olan arkadaşları Halit Hasan ve Macit Hasan ile Taksim'de dolaştıkları sırada Suriye uyruklu 4 kişiyle tanıştıklarını söyledi.



Hasan ve Bedevi, bir süre yeni arkadaşları ile vakit geçirdikten sonra Almanya'ya gitme hayallerini anlattıkları Suriyeli 4 kişinin kendilerine yardım edeceklerini söyleyerek Arnavutköy'deki eve getirdiklerini belirtti.



Hasan ve Bedevi'nin anlatımına göre daha sonra şunlar yaşandı; Arnavutköy'deki eve geldiklerinde Filistinli 4 kişinin el ve ayaklarını bağlayan Suriyeli 4 kişi, 1 hafta boyunca 4 Filistinliye işkence yaptı.



Rehin tuttukları kişilerin Filistin'deki ailelerini görüntülü arayarak kişi başı 10 bin dolar fidye isteyen Suriyeli çete üyeleri, ailelere de 8 Kasım tarihine kadar süre tanıdı. Tanınan sürenin son gününde Filistin'deki ailelerinin fidyeyi göndermeyeceklerini anlayan 4 kişi, kendilerini rehin tutan kişilerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak rehin tutuldukları evin balkonuna çıkarak sokağa atladı.



Sokağa atlayan 4 Filistinliden 2'si yaralanarak yerde acı içinde kıvranmaya başladı. Diğer 2 Filistinli ise kaçarak sokaktan uzaklaştı ve kayıplara karıştı. Sokakta acı içinde kıvranan 2 kişiyi gören vatandaşlar, yaralı Filistinlilerin yardımına koşarken, Filistinlileri 1 hafta boyunca rehin alan ve işkence yapan Suriyeli 4 kişi ise evden çıkarak sokakta park halindeki 2 araca binerek olay yerinden kaçtılar.

Evde yapılan aramada jop, tabanca ve seyyar kamera bulundu

4 Filistinlinin 1 hafta boyunca rehin tutulduğu evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, teleskopik cop, seyyar kamera, toplamda 810 Türk Lirası ve 20 dolar para ele geçirildi.



Polis şimdi her yerde Filistinlileri Almanya'ya götürme vaadiyle kandırarak rehin alan ve ailelerinden fidye isteyen Suriyeli 4 kişiyi ve evin balkonundan kaçtıktan sonra kayıplara karışan diğer 2 Filistinliyi arıyor.