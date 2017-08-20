Almanya güzelini arıyor

Levent Gündüz/Freiburg, 19 Ağustos (DHA)- Almanya güzellik yarışması ‘Miss Germany Corporation’ (MGC) Almanya’nın en güzel kızı yarışması ‘Miss Germany 2018’ finali için ‘Miss İnternet’ güzeli arıyor. Yarışmaya katılmak isteyen genç kızların 16-29 yaş arası, çocuksuz ve bekar olmaları isteniyor. Yarışmaya ilgi duyan, katılmak isteyen adayların missinternet@1und1.de veya www.missgermany.de adreslerinden kayıt yaptırabilir. En son müracaat tarihi 18 Ekim 2017. Almanya’nın en eski 90 yıllık prestijli güzellik yarışması ‘Miss Germany 2018’ finali 24 Şubat 2018 tarihinde Almanya’nın en büyük eğlence parkı Freiburg kentin Rust kasabasında bulunan ‘Avrupa parkında’ yapılıyor. Miss İnternet adayları 9-12 Kasım 2017 ve 11-14 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak ön eleme seçmelerinde büyük finale hangi güzelin katılacağı belli olacak. Büyük final’de podyuma çıkacak olan 24 finalist 6-15 Şubat 2018 tarihleri arasında İspanya’nın tatil beldesi Fuerteventura adasında finale hazırlanacak. 2018 Almanya güzellik kraliçesi ‘Miss Germany 2018’ finali Almanya’nın Baden Württemberg eyaletin İsviçre ve Fransa’ya yakın olan Freiburg kentin Rust kasabasında bulunan ülkenin en büyük eğlence parkı ‘Avrupa parkında’ yapılıyor.