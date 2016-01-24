Almanya günde 100-200 sığınmacıyı reddediyor



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, "Savaş, baskı ve takibatlardan kaçan insanlara Almanya'da güvende olma ve korunma şansı tanıyoruz. Ancak bizden böyle bir koruma istemeyenleri de sınırda geri çeviriyoruz. Almanya'da iltica başvurusunda bulunmayanların, izinsiz bir biçimde, yasadışı yollardan ülkeye girenlerin, burada kalma hakları da yok" dedi.

İstatistiklere göre geçen yıl sadece ekim ayında 400 kişinin Almanya'ya girmesine izin verilmedi. Bild am Sonntag Federal İçişleri Bakanlığı'nın verilerine dayandırarak verdiği haberinde, polisin günde 3 bin 500 sığınmacıyı kayıtlara geçirebilecek durumda olduğunu belirtti. Haberde böylece sığınmacıların tamamının ülkeye giriş yapar yapmaz, farklı eyaletlere dağıtılmadan önce kayıtlara geçirebildiği vurgulandı. Federal İçişleri Bakanlığı'na göre 1 Ocak'tan bu yana Almanya'ya günde 2 bin sığınmacı geliyor.