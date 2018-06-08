Almanya Gülen Hareketi'ne mesafe koyuyor

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Almanya’da Federal Hükümet Gülen Hareketi’ne karşı hiç olmadığı kadar eleştirel bakmaya karar verdi. Der Spiegel ve Report Mainz’ın ortak haberine göre, Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Gülen Hareketi’nin devletin içine sızan bir örgüt olduğu uyarılarını daha fazla ciddiye aldığı belirtildi.

Der Spiegel ve Report Mainz, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği'nin 2018 Şubat ayında hazırladığı gizli bir raporunu kaynak olarak gösterdi. Söz konusu raporda, “Hareketin komplocu bölümü sert hiyerarşik bir yapı arz ediyor ve organize bir suç örgütünü andırıyor” diye yazdığı belirtiliyor. Büyükelçi kaynaklarının Gülen Hareketi’nin yıllar içinde Türkiye’de başta emniyet ve adli kurumlar olmak üzere devlet kadrolarına sızdığı konusunda hemfikir olduğu kaydedilen raporda, hareketin üyelerinin mutlak sadakat içinde olduğuna dikkat çekiliyor.

Hedef dini eğitim

Der Spiegel ve Report Mainz haberinde ayrıca Gülen Hareketi’nin yönetici kadrosundan ayrılan bir eski üyesinin açıklamalarına yer veriliyor. İçinde bulunduğu hareketi gizli bir paralel yapı olarak nitelendiren eski üye, hareketi antidemokratik olmakla da eleştiriyor. Sözkonusu eski üye Gülen Hareketi’nin önemli kararlarını Almanya’da aldığını bu kararların sık sık seçilmiş dernek yöneticilerinin zararına alındığını iddia ediyor. Eski üyenin verdiği bilgiye göre, hareketin hedefinin Almanya’da yaşayan Türkiyeli aileleri çocuklarına dini bir eğitim vermeye zorlamak olduğu belirtiliyor.

Haberde Gülen Hareketi’ne yakınlığı ile bilinen Diyalog Vakfı Yöneticisi Ercan Karakoyun’un paralel yapı iddialarını yalanladığı, kendi vakıflarında örneğin kararların demokratik alındığı ve hareketin insan hakları ile İslam’ın çağdaş bir biçimde yorumlanmasını hedeflediğini ifade ettiği belirtiliyor.