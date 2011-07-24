-ALMANYA GRAND PRIX'Sİ HAMİLTON'IN NÜRBURGRİNG (A.A) - 24.07.2011 - Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Almanya Grand Prix'sini McLaren-Mercedes pilotu İngiliz Lewis Hamilton kazandı. Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden yapılan Grand Prix'ye 2. sırada başlayan Hamilton, Çin Grand Prix'sinden sonra bu sezonki ikinci zaferini elde etti. İngiliz pilot, mücadeleyi 1 saat 37 dakika 30.334 saniyede tamamladı. Hamilton, bu sonuçla pilotlar klasmanında Alonso'yu geçerek 3. sıraya yükseldi. Yarışta ikinci sırayı Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso elde etti. Alonso 4. sırada başladığı yarışı Hamilton'ın 3,9 saniye gerisinde tamamladı. Yarışa ilk cepte ''pole position'' başlayan Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber 3. oldu. Yarışa üçüncü cepten başlayan geçen yılın şampiyonu Red Bull pilotu Sebastian Vettel, bu sezon ilk kez ilk 2'ye giremedi ve yarışı dördüncü sırada tamamladı. Vettel, sezonun ilk 9 yarışında 6 kez birinci, 3 kez ikinci olmuştu. Almanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında puan durumu şöyle oluştu: Pilotlar Klasmanı: ------------------ 1. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 216 puan 2. Mark Webber (Avustralya) Red Bull 139 3. Lewis Hamilton (Britanya) McLaren 134 4. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 130 5. Jenson Button (Britanya) McLaren 109 6. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 62 7. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes GP 46 8. Nick Heidfeld (Almanya) Renault 34 9. Vitaly Petrov (Rusya) Renault 32 10. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP 32 11. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber 27 12. Adrian Sutil (Almanya) Force India 18 13. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso 9 14. Sergio Perez (Meksika) Sauber 8 15. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso 8 16. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams 4 17. Paul Di Resta (Britanya) Force India 2 Markalar Klasmanı: ----------------- 1. Red Bull - Renault 355 puan 2. McLaren - Mercedes 243 3. Ferrari 192 4. Mercedes 78 5. Renault 66 6. Sauber - Ferrari 35 7. Force India - Mercedes 20 8. Toro Rosso - Ferrari 17 9. Williams - Cosworth 4