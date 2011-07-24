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ALMANYA GRAND PRIX'Sİ HAMİLTON'IN NÜRBURGRİNG (A.A)

24 Temmuz 2011 20:31

-ALMANYA GRAND PRIX'Sİ HAMİLTON'IN NÜRBURGRİNG (A.A) - 24.07.2011 - Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Almanya Grand Prix'sini McLaren-Mercedes pilotu İngiliz Lewis Hamilton kazandı. Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden yapılan Grand Prix'ye 2. sırada başlayan Hamilton, Çin Grand Prix'sinden sonra bu sezonki ikinci zaferini elde etti.  İngiliz pilot, mücadeleyi 1 saat 37 dakika 30.334 saniyede tamamladı. Hamilton, bu sonuçla pilotlar klasmanında Alonso'yu geçerek 3. sıraya yükseldi. Yarışta ikinci sırayı Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso elde etti. Alonso 4. sırada başladığı yarışı Hamilton'ın 3,9 saniye gerisinde tamamladı. Yarışa ilk cepte ''pole position'' başlayan Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber 3. oldu. Yarışa üçüncü cepten başlayan geçen yılın şampiyonu Red Bull pilotu Sebastian Vettel, bu sezon ilk kez ilk 2'ye giremedi ve yarışı dördüncü sırada tamamladı. Vettel, sezonun ilk 9 yarışında 6 kez birinci, 3 kez ikinci olmuştu.  Almanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında puan durumu şöyle oluştu: Pilotlar Klasmanı: ------------------ 1. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull      216 puan 2. Mark Webber (Avustralya) Red Bull        139      3. Lewis Hamilton (Britanya) McLaren        134      4. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari        130      5. Jenson Button (Britanya) McLaren         109      6. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari           62       7. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes GP        46       8. Nick Heidfeld (Almanya) Renault           34       9. Vitaly Petrov (Rusya) Renault             32       10. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP 32       11. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber         27       12. Adrian Sutil (Almanya) Force India       18       13. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso    9        14. Sergio Perez (Meksika) Sauber             8        15. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso      8        16. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams    4        17. Paul Di Resta (Britanya) Force India      2               Markalar Klasmanı: ----------------- 1. Red Bull - Renault     355 puan 2. McLaren - Mercedes     243      3. Ferrari                192      4. Mercedes                78       5. Renault                 66       6. Sauber - Ferrari        35       7. Force India - Mercedes  20 8. Toro Rosso - Ferrari    17       9. Williams - Cosworth      4

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