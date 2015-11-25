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Ekonomi

Almanya gizli Yunan hesaplarının bilgilerini, borçlarını ödeyebilmesi için Yunanistan’a verdi

Yunanistan vatandaşlarının İsviçre’deki off-shore hesaplarında 3.7 milyar Euro parası olduğu tahmin ediliyor

25 Kasım 2015 20:08

Almanya, Yunanistan’ın borçlarını daha sağlıklı ödeyebilmesi için İsviçre bankalarındaki Yunan hesaplarının gizli bilgilerini Yunanistan hükümeti ile paylaştı. Yunanistan vatandaşlarının İsviçre’deki off-shore hesaplarında 3.7 milyar Euro parası olduğu tahmin ediliyor

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre; Almanya, Yunan vatandaşlarının İsviçre hesaplarında bulunan mevduatlarıyla ilgili bilgilerini Yunanistan’la paylaştı. Yunanistan vatandaşlarının İsviçre’deki off-shore hesaplarında 3.7 milyar Euro parası olduğu tahmin ediliyor. İsviçre’deki hesap hareketleriyle ilgili 10 bin farklı bilgi Yunan hükümetine verildi. Yunanistan’ın dünyanın çeşitli ülkelerindeki off-shore hesaplardan dolayı yılda 20 milyar Euro vergi kaybı olduğu ifade ediliyor.

 

“Yunan hükümeti ülkesindeki vergi dürüstlüğüyle ilgili önemli bir adım attı"

 

Kuzey Rehn Westfalia Maliye Bakanı Norbert Walter-Borjans konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yunan hükümeti ülkesindeki vergi dürüstlüğüyle ilgili önemli bir adım attı. Vergi müfettişlerimizin başarılı çalışması sonucu onlara yardım ettik” dedi Yunanistan Maliye Bakanı Trifon Alexiadis Almanya’dan aldıkları bilgilerden memnun olduklarını dile getirerek daha fazla detay için İsviçre’ye başvuracaklarını söyledi.

Yunanistan’ın toplam borçlarını tutarı 320 milyar euroyu aşıyor. Bu borçların yüzde 60’ını Euro Bölgesi ülkelerine olan ödemeler oluşturuyor. Yunanistan’ın sadece Almanya’ya 57 milyar euro borcu bulunuyor.

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