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Spor
Deutsche Welle

'Almanya, futbolun süper gücü'

Almanya'nın dünya şampiyonluğu dünya basınında geniş yankı buldu.

14 Temmuz 2014 12:02


La Nación (Arjantin gazetesi): "Messi, Arjantin'in Dünya Kupası'na gelmesinde belki en çok katkısı olanlardandı. Ancak Hollanda ve Almanya'ya karşı tüm dünyanın ondan kral olarak tanınmak için beklediği futbolu ortaya koyamadı."

Le Figaro (Fransız gazetesi): "20'nci Dünya Kupası finali, sonuca varmak için varını yoğunu ortaya koyan iki takımın muhteşem bir gösterisiydi."

Le Parisien (Fransız gazetesi): "Almanya yalnızca ekonomide değil, futbolda da bir süper güç. Bu süper güç, mali açıdan istikrarlı, altyapısı sağlam kulüplere dayanıyor."

Libération (Fransız gazetesi): "Bir tarafta yetenekli bir futbolcu, diğer tarafta kolektif futbol vardı. Taktik savaşında kolektif güce inanan Almanya kazandı."

La Gazzetta dello Sport (İtalyan gazetesi): "Schürrle'nin pasını değerlendiren Götze'nin sihri maçın kaderini belirledi. Yedek kulübesinden gelen bu gençler, Alman ekibinin gücünü ve zaferin hak edilmiş olduğunu ortaya koyuyor."

De Volkskrant (Hollanda gazetesi): "Almanya biraz acı, biraz çaba biraz da şansın yardımıyla dördüncü kez dünya şampiyonu oldu."

Washington Post (ABD gazetesi): "Bu gece, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ender görülen bir olaya tanık olduk: Dünya şampiyonluğu Almanlık gururunu adeta patlattı."

In.gr (Yunan internet portalı): "Daha istekli oynayan Almanya hak ettiği bir şampiyonluk kazandı."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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