Almanya: Fransa ve İsveç'in laboratuvar sonuçları Navalni'nin Noviçok'la zehirlendiğini doğruluyor

Almanya, Fransa ve İsveç'teki özel laboratuvarların Rus muhalif lider Aleksey Navalni 'nin numunelerini yeniden analiz ettiğini belirtti. Almanya hükûmeti, bu analizlerin Navalni'nin Noviçok maddesiyle zehirlendiğini doğruladığını açıkladı.

Alman hükûmeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) ithafen bir açıklama yayınladı. OPCW uzmanlarının Navalni'nin numunelerini aldığını ve Almanya'nın daha önce çıkarımlarının bağımsız olarak yeniden kontrolü için 'referans laboratuvarlara' ilettiğini belirten hükümet, "Fransa ve İsveç'teki özel laboratuvarlarda yapılan bu testlerin sonuçları elimize ulaştı ve Almanya'nın verilerini kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Doktorlar burada yapılan testlerle muhalif liderin zehirlendiğini tespit etti.

Rus muhalif liderin bu hafta suni komadan çıktığı açıklandı.

Almanya ordusundan uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Alman Hükûmet Sözcüsü, "Berlin'deki Charite kliniğinin talebi üzerine Alman ordusuna ait özel bir laboratuvar, Aleksey Navalni'den alınan numuneler üzerinde toksikolojik test yaptı. Noviçok grubu kimyasal, sinirleri paralize edici askeri nitelikli madde olduğu kesin olarak belirlendi" demişti.