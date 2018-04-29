Almanya, Fransa ve İngiltere'den ABD'ye gümrük vergisi çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile Pazar günü telefonda görüştü.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, görüşmenin üç lider arasında görüş alışverişi ile eşgüdüm amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Seibert, üç liderin "ABD'nin Avrupa Birliği'ne karşı ticari bir önlem almaması" yönünde bir çağrıda bulunduklarını, ancak ABD'nin bu yönde bir karar alması durumunda "Avrupa Birliği'nin kendi çıkarlarını çok yanlı ticaret düzeni kapsamında savunmaya hazır olduğu" konusunda anlaştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart'ta aldığı karar doğrultusunda ABD'ye ithal edilen çeliğe yüzde 25 ile alüminyuma yüzde 10 ek gümrük tarifesi uygulanmasına karar verilmişti. Ancak Başkan Trump, AB ülkelerine 1 Mayıs'a kadar geçici bir muafiyet tanımıştı.

Cuma günü Beyaz Saray'da görüşen Başbakan Merkel ile Başkan Trump'ın görüşme sonrasında yaptıkları ortak basın toplantısında Merkel, Trump ile bu konuda fikir alışverişinde bulunduklarını, ancak kararı Başkan Trump'ın vereceğini aktarmıştı. Trump ise ABD ile Almanya ve AB arasındaki ticari ilişkilerin "karşılıklı" olmasını istediğini belirtmişti.

İran anlaşmasının devam etmesi konusunda mutabakat

Alman hükümet sözcüsü Seibert, Pazar günü telefonda konuşan üç Avrupalı liderin İran ile yapılan nükleer anlaşmanın yürürlükte kalması konusunda bir kez daha mutabık kaldıklarını aktardı. Sözcü, Merkel, Macron ile May'in İran'ın balistik füze ve bölgedeki gücü konuları üzerine yoğunlaşan başka anlaşmaların yapılması için bütün taraflarla çalışmaların yapılmasını desteklediklerini yinelediler.

Merkel ile Trump görüşmesinde gündeme gelen konular arasında İran ve Trump'ın yenilenmesini istediği, yoksa çekilmekle tehdit ettiği İran'la imzalanan nükleer anlaşma da yer almıştı. Başbakan Merkel anlaşmanın İran'ın Ortadoğu'daki hedeflerine ulaşmasını engellemek için bir "ilk adım" olduğunu ve bu anlaşma üzerinden daha ileriye doğru yol alınabileceğini belirtmiş, ancak bu anlaşmanın İran'ın hedeflerini kontrol altına almak için yeterli olmadığını da söylemişti.

Trump ise İran'ı kastederek, "Onlar nükleer silah yapmayacaklar. Buna güvenebilirsiniz" demişti.

dpa,rtr/DÇÜ,ÖA

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