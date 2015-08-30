Almanya, Fransa ve İngiltere harekete geçti



Açıklama Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'den geldi. Almanya İçişleri Bakanı Fransız ve İngiliz meslektaşları Bernard Cazeneuve ve Theresa May adına yaptığı ortak açıklamada, üç ülkenin artan mülteci akınına karşı hızlı biçimde Avrupa genelinde geçerli olacak güvenli ülkelerin belirlenmesi konusunda hem fikir olduğunu belirtti. De Maiziere, bunun yanı sıra İtalya ve Yunanistan'da sığınmacılar için kurulacak kabul merkezlerinin en geç bu yılın sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda da uzlaştıklarını belirtti. Almanya İçişleri Bakanı, 'Daha fazla zaman kaybetmeme konusunda hem fikiriz. Güncel durum gecikmeden harekete geçmemizi ve Avrupa içinde dayanışma sergilememizi zorunlu kılıyor' dedi.

Üç bakan AB Dönem Başkanı olması sebebiyle Lüksemburg'a önümüzdeki iki hafta içinde AB içişleri ve adalet bakanlığının katılacağı olağünüstü bir toplantı düzenleme çağrısında da bulundu. Bu toplantıda somut adımların kararlaştırılması ve bir sonraki resmi buluşmanın yapılacağı 8 Ekim'de de kararların resmiyet kazanması planlanıyor.