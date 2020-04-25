Almanya, Fransa, İtalya ve Avrupa Birliği'nden Libya'daki taraflara ateşkes çağrısı

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Almanya, Fransa, İtalya ve Avrupa Birliği, Libya'daki taraflara insani ateşkes taraflara ortak insani ateşkes çağrısı yaptı.

Ülkeleri iç savaşın sürdüğü Libya'daki tarafların tekrar barış görüşmeleri için masaya oturması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Almanya, Fransa ve İtalya'nın dışişleri bakanlarının imzasını taşıyan açıklamada, "Libya'daki aktörlere kutsal Ramazan ayı ruhundan ilham alma ve gerçek bir ateşkes için tekrar masaya oturma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

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