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Dünya

Almanya, Fransa, İngiltere'den İsrail'e kınama

Avrupalı bir diplomatik kaynak, Almanya, Fransa, İngiltere ve Portekizli yetkililerin, İsrail'in son yerleşim planlarının kınanacağı ortak bir açıklama metni üzerinde çalıştığını söyledi

18 Aralık 2012 22:28

BM Güvenlik Konseyi'nin 4 Avrupalı üyesinin, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yeni yerleşim planlarını kınamaya hazırlandığı bildirildi.

Adının gizli kalmasını isteyen Avrupalı bir diplomatik kaynak, Almanya, Fransa, İngiltere ve Portekizli yetkililerin, İsrail'in son yerleşim planlarının kınanacağı ortak bir açıklama metni üzerinde çalıştığını söyledi.

Söz konusu ülkelerin, İsrail'in yerleşim planlarının İsrail ve Filistinliler arasındaki iki devletli çözüm olasılığına tehdit oluşturabileceğini düşündüğü belirtildi.

Aralık başında Brüksel'de toplanan AB dışişleri bakanları, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yerleşimlerini genişletme planına “şiddetle” karşı çıkmıştı.

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